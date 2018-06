Eine Frage der Perspektive

„Be different!“ (Sei anders!) lautet der Titel der Ausstellung, die seit Montag in der Filialdirektion der Sparkasse in Ehingen zu sehen ist. Zur Eröffnung ertönten spanisch-mediterrane Gitarren- und Querflötenklänge, bevor Erich Utz die Künstlerin Solveig Rapelius kurz vorstellte. Sie ist in Frankfurt geboren und wuchs in Deutschland, Griechenland und den USA auf. Sie hat Kunst nie studiert, sondern sich ihr Wissen komplett selbst angeeignet. Die vergangenen Jahre lebte sie in der Schweiz, seit April 2012 wohnt die Künstlerin in Oberdischingen.

Nach einer weiteren musikalischen Einlage sprach Solveig Rapelius selbst über ihre Leidenschaft und ging auch auf ihren Schaffungsprozess ein. Aus einer Emotion heraus entsteht eine Bildidee. Auch die Liebe der Künstlerin zu organisch gewachsenen Strukturen spielt eine große Rolle und fließt in die Gestaltung mit ein. Der letzte Schliff kommt dann, nach der Gedankenskizze und dem gewählten Farbspektrum, beim Malen. Hierbei entsteht eine gewisse Eigendynamik, „ein Dialog zwischen dem Bild und mir“, wie Rapelius es ausdrückt. Für diesen Prozess benötigt sie zwischen 40 und 70 Stunden.

In der Ausstellung in der Sparkasse Ehingen sind sowohl Pop-Art ähnliche Bilder zu finden, die sich vor allem mit urbanen Motiven beschäftigen, als auch abstrakte Werke, in denen Rapelius Begrifflichkeiten aufgreift und verarbeitet. Eine große Rolle spielen dabei unterschiedliche Perspektiven. „Es ist nicht naiv, die Perspektive ab und zu mal zu wechseln, sondern ein Zeichen von Stärke“, erklärt die Künstlerin und fordert die Anwesenden auf: „Versuchen Sie es doch einfach selbst!“.

Mit viel Leidenschaft sprach Rapelius von der Organisation „Action pro Humanität“ (APH), die seit 1995 in Westafrika tätig ist und sich dort engagiert, langfristig die medizinische Versorgung sowie die Versorgung der Menschen mit sauberem Wasser zu verbessern. Vor einigen Jahren bildete sich in diesem Rahmen die Gruppe „Art for Africa“ heraus, eine Gruppe von Künstlern, die die Organisation mit ihrer Leidenschaft, der Kunst, unterstützen. „Ich bin sehr stolz, nun ein Teil davon zu sein“, sagte Rapelius. Die Künstlerin spendet 20 Prozent des Verkaufserlöses über „Art of Africa“ der „Aktion pro Humanität“. Mehr darüber im Internet unter www.pro-humanitaet.de oder www.rapelius.net .

Die Ausstellung in der Sparkasse Ehingen ist zu den üblichen Öffnungszeiten der Bank bis zum 31. Mai zu sehen.