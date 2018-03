Eine Frage der Einstellung: TSG trifft auf Schlusslicht Blaustein II

Als Favorit tritt der Handball-Bezirksligist TSG Ehingen am Samstag, 3. März, 16 Uhr, in der Längenfeldhalle gegen die zweite Mannschaft des TSV Blaustein an. Während die TSG zur Spitzengruppe gehört, gingen die Blausteiner bisher in allen ihren Spielen leer aus. Mit 0:32 Punkten belegt der TSV II abgeschlagen den letzten Platz.

Trotz der Ausgangslage hält TSG-Trainer Winfried Biberacher aber noch nicht für ausgemacht. Biberacher hat die 28:38-Niederlage und vor allem den enttäuschenden Auftritt seiner Mannschaft am vergangenen Samstag bei der SG Ulm & Wiblingen nicht vergessen. Seine Spieler nahm er daher im Training ins Gebet und warnte: „Mit der Einstellung wie gegen Wiblingen werden wir auch gegen Blaustein verlieren“, so der Trainer, der vor die Rückwärtsbewegung nach eigenen Angriffen sowie das Abwehrverhalten gegen das Wiblinger Positionsspiel bemängelte. Zu einfach habe sich seine Mannschaft in der Deckung ausspielen lassen.

Biberacher beschwor die Grundtugenden des Spiels, Wille, Einsatzfreude und die Notwendigkeit, als Mannschaft an einem Strang zu ziehen. Der Wille, sagt der Ehinger Trainer, wiege oft schwerer als Begabung. Gegen Blaustein II will Biberacher wieder ein anderes Gesicht von seiner Mannschaft sehen, um im Kampf um die vorderen Plätze nicht einen noch größeren Rückschlag zu erleiden als in der Woche zuvor.

Allerdings ist offen, in welcher Besetzung die „Zweite“ des TSV Blaustein in der Längenfeldhalle aufkreuzen wird. Der frühe Termin, 16 Uhr, „kommt Blaustein entgegen“, sagt Biberach, der von der offenbar aus Rücksicht gegenüber dem Gegner erfolgten Verlegung vom Abend in die Nachmittagsstunden nicht begeistert ist. So könnte der TSV auch Spieler aus dem Kader der „Ersten“ einsetzen, die in der Oberliga abends zu Hause gegen Baden-Baden antritt.

Doch egal, wen der Gegner aufbietet – „wir müssen unser Spiel machen“, sagt TSG-Trainer Biberacher. Und das soll sich unterscheiden von dem zuletzt gegen Ulm & Wiblingen. Unverändert ist, dass Winfried Biberacher auf einige Spieler verzichten muss. Neben den langzeitverletzten Steffen Kaus, Fabian Kaus und Lucas Fiesel fällt Tino John erneut aus, Manuel Latinovic ist im Urlaub. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Kreisläufer Fabio Mingione, der sich eine Zerrung zugezogen hat.

„Zweite“ ist Außenseiter

Die zweite Männermannschaft der TSG trifft in der heimischen Längenfeldhalle auf die HSG Langenargen-Tettnang, Spielbeginn ist um 20 Uhr. Gegen den Tabellenvierten ist die auf dem elften und vorletzten Platz liegende TSG Außenseiter.