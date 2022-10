Eine etwas andere Stadtführung durch Ulm

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 8. Oktober machten sich rund 40 Damen der Grashüpfer Kirchen mit dem Zug auf den Weg nach Ulm. Dort erwartete die Gruppe eine Stadtführung der etwas anderen Art, denn sie durften auf den Spuren eines Henkers durch das damalige mittelalterliche Ulm wandeln. Gaby Fischer stellte im originalgetreuen Henkeroutfit äußerst lebhaft und auch humorvoll dar, wie hart das Leben damals im Mittelalter war und mit welchen Gräueltaten man in dieser Zeit zu tun hatte. Hexerei, Hinrichtungen und Folterungen, die Geschichten ließen einen nicht selten erschauern und vor Unglauben den Kopf schütteln. Nach der 90-minütigen Führung, welche durch zum Teil versteckte Gassen Ulms führte, waren alle Grashüpfer um etliche spannende Informationen reicher. Froh im Jahre 2022 zu leben, kehrten alle Frauen zum Schluss noch gemütlich in das Gasthaus „Zunfthaus“ ein, bevor es am Abend zusammen mit dem Zug wieder in Richtung Heimat ging.