Eine der Ältesten in Ehingen: Gertrud Hartmann lebt schon 100 Jahre

Else Gertrud Hartmann gehört zu den Menschen, denen es gegeben ist, bereits 100 Jahre auf der Erde zu leben. Am Samstag gratulierte Oberbürgermeister Alexander Baumann der Jubilarin zur Vollendung des zehnten Lebensjahrzehnts.

In Ehingen lebt Gertrud Hartmann seit 25 Jahren. Ihr Gehör hat im Lauf der Zeit nachgelassen, so dass eine normale Unterhaltung mit ihr nach Aussage ihres Sohnes Jochen nicht mehr möglich ist. Dennoch nahm sie mit offensichtlichem Interesse in ihrem Wohnzimmer am reich gedeckten Geburtstagstisch sitzend die Gratulation des Bürgervertreters entgegen und besah sich genau die Gratulationsurkunden von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der Stadtverwaltung.

Geboren in Ostsachsen

Der 26. des Monats Oktober im Jahr 1919 war ein Sonntag, als Gertrud Poffelt in Obercunnersdorf, einer der schönsten Gemeinden Ostsachsens im Landkreis Görlitz in der Oberlausitz geboren wurde. Noch heute prägen 250 Umgebindehäuser das unverwechselbare Bild des Dorfes. Unmittelbar südlich des Ortes erhebt sich der 583 Meter hohe Kottmar. An ihm entspringt eine der drei Quellen der Spree.

Nach dem Besuch der Volksschule erlernte Gertrud Poffelt zuhause das Schneiderhandwerk und legte 1947 die Meisterprüfung ab. Fortan leitete sie ihren eigenen Betrieb mit acht Beschäftigten. 1952 heiratete sie Ernst Hartmann und brachte im selben Jahr ihren Sohn Jochen zur Welt. Er ist ihr einziges Kind und flüchtete 1984 mit seiner Frau Gisela über Prag in der Tschechoslowakei aus der Deutschen Demokratischen Republik. Im oberschwäbischen Weingarten fanden sie in einem Übergangswohnheim Unterkunft. Die Eltern folgten zwei Jahre später, als sie im Rentenalter die Ausreise beantragen konnten. 1994 nutzten Hartmanns die Möglichkeit, sich in Ehingen niederzulassen und fühlen sich hier wohl. Ernst Hartmann starb vor einigen Jahren. Er hinterließ seine Frau Gertrud, den Sohn Jochen und die Schwiegertochter Gisela sowie zwei Enkel und zwei Urenkel.