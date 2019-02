Eine Attraktion der Liga

In einem bleibt sich Steeples-Trainer Domenik Reinboth treu: Über die Play-offs und die Aussichten für das Team Ehingen Urspring, in dieser Saison nach Abschluss der Hauptrunde in der Meisterrunde mitzumischen, spricht er nicht. „Nein“ lautete die kurze Antwort Reinboths auf die Frage von Steeples-Hallensprecher Stefan Schaarschmidt, ob der Trainer mit ihm über genau dieses Thema reden wolle. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit, dass Ehingen Urspring in diesem Jahr in die Play-offs einzieht, von Woche zu Woche größer. Sieben Spieltage vor Ende der Hauptrunde beträgt der Vorsprung auf Rang neun sechs Punkte.

Gegen Komplimente der gegnerischen Trainer bei der Pressekonferenz nach Spielen wehrt sich Domenik Reinboth nicht. Am Sonntag, nach dem neunten Sieg der Steeples im zwölften Heimspiel, war Uli Naechster, Coach der zuvor mit 85:96 unterlegenen Uni Baskets Paderborn, an der Reihe. Eine „hervorragende Saison“ bescheinigte Naechster dem Team Ehingen Urspring – und schickte ein noch dickeres Lob hinterher: „Es macht Spaß, eurer Truppe zuzuschauen. Das lässt sich nicht von allen Mannschaften in der Liga sagen.“ Er wisse die Anerkennung zu schätzen, entgegnete Reinboth – gerade von Seiten der Uni Baskets. „Paderborn und wir sind immer die Underdog-Teams“, die von der Konkurrenz gern im unteren Tabellendrittel einsortiert würden. Angesichts der Etats beider Vereine kein falscher Ansatz, aber Geld ist nicht alles. Siehe Ehingen Urspring. Paderborn dagegen liegt auf Rang 13 und muss noch um den Verbleib in der ProA bangen.

Dabei hatten die Uni Baskets alles versucht, um in Ehingen ihren zehnten Sieg zu holen. Uli Naechster war auch nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Wir haben in der zweiten Halbzeit einen großen Kampf geliefert und trotz schlechter Wurfquoten mit 18 Steals und 15 Offensivrebounds dafür gesorgt, dass wir im Spiel bleiben“, sagte Paderborns Trainer. Doch gegen eine gute Ehinger Mannschaft „hat das nicht gereicht“. Die vielen Ballgewinne verdienten sich die Gäste durch ihre harte Verteidigungsarbeit manchmal an der Grenze zum Regelverstoß – wie Demetrius Ward bei einzelnen Aktionen. In der Kategorie „Steals“ gehörten die Paderborner zu den besten Teams der Liga, so Steeples-Trainer Reinboth. „Sie haben schnelle Hände, sind aggressiv.“

„Wir müssen lernen, dagegenzuhalten“, sagt Reinboth, der weiß, dass die Konkurrenz auf die Offensivstärke seiner Mannschaft reagiert. „Wir erzielen die meisten Punkte der Liga, daher werden sich unsere Gegner etwas einfallen lassen.“ Ehingen Urspring muss darauf reagieren. Gegen Paderborn gelang dies; zwar ging das letzte Viertel verloren (26:30), dennoch reichte es zu einem sicheren Sieg. Für die Paderborner war die Niederlage bitter, aber ihnen bleiben genügend Gelegenheiten, die fehlenden Punkte im Abstiegskampf einzuheimsen. Mit schon jetzt 18 Zählern haben die Uni Baskets gute Karten.

Dagegen sieht es für die Baunach Young Pikes düster aus. „Das war nix“, schrieben die Young Pikes nach dem Kellerduell in Hanau. Die Mannschaft des früheren Urspring-Schülers, -Spielers und -Trainers Felix Czerny verlor deutlich (58:88), hat ohnehin schon ein Spiel mehr bestritten als die Konkurrenz und steht vor dem Abstieg in die ProB. Weil Schalke 04 seine Negativserie in Quakenbrück beendete, hat das Schlusslicht Baunach nun schon sechs Punkten Rückstand auf Schalke auf dem ersten Nichtabstiegsplatz – berücksichtigt man den direkten Vergleich, müssten die Young Pikes von ihren verbleibenden sechs Partien schon vier gewinnen, um an Schalke noch vorbeizuziehen. Vorausgesetzt, die Schalker und auch die auf dem vorletzten Platz liegenden Hanauer verlieren ihre Spiele. Das ist wenig wahrscheinlich.

Abstiegskampf war kurzzeitig auch Thema in Tübingen, doch nach dem 94:81 im Derby in Kirchheim und dem vierten Sieg in Folge sind die Tigers auf dem Sprung in die obere Tabellenhälfte und damit in die Play-offs. „Wir steigern momentan unser Selbstvertrauen von Woche zu Woche. Das sieht man auch auf dem Parkett“, sagte Tigers-Center Enosch Wolf. „Jetzt sind wir heiß, dem Tabellenführer eins auszuwischen.“ Chemnitz ist am Samstag zu Gast in Tübingen. Die Niners sind nicht mehr so souverän wie im ersten Drittel der Saison, nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge gab es nun wieder einen überzeugenden Erfolg – 100:82 gewann Chemnitz in Karlsruhe. „Vor dieser Leistung kann ich nur den Hut ziehen“, so Niners-Trainer Rodrigo Pastore.

„Das war ein fast perfekter Abend, doch jetzt drücken wir erst einmal den verletzten Spielern die Daumen, denn solch ein Husarenstück darf man nicht jede Woche erwarten“, so Pastore, dem gegen Karlsruhe nur neun Spieler zur Verfügung standen, darunter zwei unerfahrene Youngster. Und das Verletzungspech verfolgt die Niners weiterhin, im Spiel gegen die Lions musste Matt Vest mit Verdacht auf Nasenbeinbruch und Adduktorenzerrung vorzeitig vom Feld. Auffällig bei Chemnitz war der ehemalige Steeples-Profi Virgil Matthews, der mit 22 Punkten Topscorer seines Teams und zusammen mit Karlsruhes Cyrus Tate auch des Spiels war. (aw)