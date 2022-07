Eine alte Braukunst wird in Ehingen-Berg neu entdeckt

Zurück zu den Wurzeln heißt es bei der Berg-Brauerei oft. Denn Tradition ist etwas, was Brauereichef Ulrich Zimmermann stets sehr hoch hält. Der Schritt, zurück zur offenen Bottichgärung zu gehen, ist allerdings ein sehr besonderer. Denn lediglich drei Brauereien in Deutschland wenden dieses Verfahren auch bei den untergärigen Bieren an.

Ein besonderer Raum

Es ist schon ein besonderer Raum, den Ulrich Zimmermann vor fünf Jahren in seiner Brauerei hat entstehen lassen. Riesige Gärbottiche ragen aus dem Boden, in allen Bottichen blubbert das Bier in den unterschiedlichsten Farben und Reifestufen. Rund 80 000 Halbe, so die Maßeinheit von Brauereichef Ulrich Zimmermann, haben in einem Bottich Platz, die Braumeister können so ganz genau beobachten, wie das Bier gärt.

„Die Braumeister sehen das Bier. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So kann das Bier nicht nur klassisch analysiert werden, sondern mit allen Sinnen erfahren werden. Da geht es um das Gärbild, um die Zeit, um die Mengen und die Temperatur“, sagt Uli Zimmermann, dessen Brauerei am Wochenende nun zum Ulifest einlädt und dabei auch Führungen zur offenen Bottichgärung anbietet.

Früher in Holzfässer gegärt

Dabei hat die Berg-Brauerei die offene Bottichgärung nicht etwa neu erfunden – ganz im Gegenteil. „Früher hat man so gebraut. Wir haben dieses Verfahren für alle Biere auch bis zum Jahr 2000 bei uns so angewendet und sind dann erst zur geschlossenen Gärung über gegangen“, erklärt Zimmermann. Bis zum Jahr 1953 hat die Brauerei in Berg die offene Bottichgärung in Holzfässern gemacht, diese wurden dann durch größere, geflieste Behältnisse tief im Keller der Brauerei ersetzt.

„Wir haben dann vor zehn Jahren den Entschluss gefasst, zur offenen Bottichgärung zurückzukehren und haben dies vor fünf Jahren dann baulich umgesetzt“, so Zimmermann. Lediglich drei weitere Brauereien in Deutschland wenden laut Zimmermann bei allen Bieren, auch den untergärigen wie Export, Pils oder Helles, die offene Bottichgärung an. „Das Bier wird dadurch leckerer, der Herstellungsprozess allerdings aufwendiger und damit auch teurer. Aber der Verbraucher spürt am Ende den Unterschied“, sagt Zimmermann, der alle Biere nun so braut.

„Beim Weizen haben wir das schon immer so gemacht, bei den anderen Sorten eben nicht“, erklärt der Braumeister, der mittlerweile aus der Branche viele Besuche bekommt, die sich bei ihm das neue, eigentlich uralte Verfahren anschauen. Denn Zimmermann hat zudem zusammen mit der Herstellerfirma der Bottiche ein Reinigungssystem entwickelt, das bisher einzigartig ist.

In dem Fass links wurde bis zum Jahre 1953 die offene Bottichgärung vorgenommen. (Foto: Götz)

„Früher wurden die Bottiche von einem Mitarbeiter mit einem Schrubber gereinigt. Das gibt es heute nicht mehr.“ So ist der Reinigungsprozess der riesigen Edelstahl-Bottiche automatisiert, ein innenliegendes Rohr am Rand der Bottiche sprüht die Reinigung in den Bottich und saugt zudem die Kohlensäure des Gärungsprozesses ab. „Wir haben mit der offenen Bottichgärung einen Schritt zurück gemacht und das Gute aus dem Alten mitgenommen“, betont Zimmermann.

36 Landwirte beliefern die Brauerei

So nimmt das Bier, das in Berg gebraut wird und nun am Ulifest mitsamt der Brauerei Tausenden von Menschen präsentiert wird, seinen Ursprung in Allmendingen, Buttenhausen und Münsingen. Denn dort wird die Gerste aus der Gegend von insgesamt 36 Landwirten erfasst und zur Mälzerei gebracht. „Bier, das nach dem Reinheitsgebot gebraut wird, braucht Getreide, dessen Stärke natürlich nutzbar ist. Und das geht bei der Stärke von Mais oder Reis nicht ohne künstliche Enzyme“, erklärt Zimmernann den Grund, warum Mais-, oder Reisbier nicht zum Reinheitsgebot gehören.

In der Mälzerei wird dann durch die Zugabe von Wasser der Regen auf dem Feld simuliert – sprich die Gerste oder der Weizen werden durch das Wasser zum Wachstum gebracht –es wird Energie freigegeben. Innerhalb von 24 Stunden wird dann der Wassergehalt im Korn von zwölf auf 44 Prozent angehoben, um ihn dann wieder auf vier Prozent zu senken. „Hier wird übrigens die Stärke nicht kaputt gemacht, sondern nur inaktiviert“, sagt der Braumeister. „Das Faszinierende am Brauen ist, das wir durch das Nachspielen von Vorgängen in der Natur Bier herstellen“, betont Zimmermann.

Ab in die Maischpfanne

Im Sudhaus in Berg angekommen, gelangt das Korn in die Schrotmühle, von dort aus in die Maischpfanne, wo Wasser hinzugegeben wird. Hier geschieht dann die Umwandlung von Getreidestärke in Malzzucker. Weiter geht es in den Läuterbottich. Der flüssige, vergärbare Teil der Maische heißt Würze, die übrig bleibenden Getreidehülsen Treber oder Malztreber. Sie sind ein wertvolles natürliches Tierfutter. In der Würzepfanne wird dem Sud dann Hopfen zugeführt. „Früher diente der Hopfen lediglich als Konservierungsmittel. Seit Langem ist er aber wichtig für den Geschmack“, sagt Zimmermann, der sieben verschiedene Hopfenarten verwendet, sechst davon aus Tettnang und eine aus der Hallertau. Hinzu kommen acht verschiedene Malze, die in Berg zur Bierherstellung dienen. „Das ist wie beim Kochen. Satt wird man auch mit einem Bestandteil, die Lust macht aber die Klaviatur aus.“

Die Hauptgärung dauert dann sieben bis acht Tage, dem Jungbier wird dann nochmals frische Hefe zugesetzt und kommt dann in die Nachgärung. „Insgesamt braucht ein Bier bei uns 40 Tage, bis es abgefüllt wird.“