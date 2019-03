Eindeutiges Ergebnis: Wolf bleibt Ehingens Sozialbürgermeister

Sebastian Wolf ist am Donnerstag vom Ehinger Gemeinderat mit 31:2 Stimmen als Bürgermeister der Großen Kreisstadt Ehingen wiedergewählt worden. Wolf wird somit auch die kommenden acht Jahre sein Amt ausüben dürfen und hat sich klar gegen seinen Mitbewerber Ralf Schepers durchgesetzt.

Es ist acht Jahre her, als Sebastian Wolf, damals 29 Jahre, am selben Rednerpult im kleinen Saal der Ehinger Lindenhalle gestanden hat, um sich auf die Stelle des Bürgermeisters und hauptamtlichen Beigeordneten der Stadt Ehingen zu bewerben. „Ich bin dem Gemeinderat und Ihnen, Herr Oberbürgermeister, bis heute überaus dankbar für den großen Vertrauensvorschuss, den Sie mir gewährt haben. Hierdurch hatte ich in den vergangenen acht Jahren die Gelegenheit, die Weiterentwicklung unserer Stadt aktiv mitzugestalten“, sagte Wolf eingangs seiner Vorstellung.

Sport bis Kindergarten

Er verwies dabei auf die Schulstruktur der Stadt und bezeichnete die Tatsache, dass in Ehingen alle Schulformen wählbar sind, als „außergewöhnlich“. Wolf stellte zudem fest, dass in Ehingen in Sachen Betreuung vom Krippenkind bis zum Grundschüler alles zwischen 7 und 17 Uhr gewährleistet ist. Auch die Sportinfrastruktur, mit der Erweiterung der JVG-Halle oder dem Bau zweier Kunstrasenplätze stellte Wolf in den Vordergrund, ebenso die Erweiterung vieler Kindergärten und den Neubau des Kinderhauses im Rosengarten.

Ehingen ist gut aufgestellt, vieles wurde auf den Weg gebracht und trotzdem warten im Bereich Bildung, Jugend und Soziales zahlreiche neue Herausforderungen auf uns. Sebastian Wolf

„Eine wesentliche Rolle in unserer Stadt nimmt die Lokale Agenda ein. Sie ist ein Erfolgsmodell, das wir hegen und pflegen müssen“, so Wolf, der dann auf die künftigen Herausforderungen der Stadt einging. „Ehingen ist gut aufgestellt, vieles wurde auf den Weg gebracht und trotzdem warten im Bereich Bildung, Jugend und Soziales zahlreiche neue Herausforderungen auf uns“, betonte Wolf.

Zu diesen Herausforderungen gehören laut Wolf die Weiterentwicklung des Schulstandortes und der Erhalt der dezentralen Strukturen. „Gleichzeitig müssen wir dafür Sorge tragen, dass in der Kernstadt ausreichend Schulräumlichkeiten zur Verfügung stehen, um auch bei steigenden Kinderzahlen keine Raumnot zu bekommen.“

Digitalisierung an Schulen Thema

Ebenfalls Themen sind die Digitalisierung an den Schulen und weiterhin ein attraktiver Kindergartenträger zu sein. „Die tägliche Arbeit bereitet mir nach wie vor sehr viel Freude. Ich habe das große Glück, ein tolles Team im Rathaus, klasse Leitungen von den Kitas sowie hervorragende Schulleitungen als Partner zu haben“, erklärte Wolf, bevor er persönlich wurde.

Das ist schon fast ein kommunistisches Ergebnis. CDU-Fraktionsvorsitzender Manuel Hagel

„Ich schätze die überaus vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen, Herr Oberbürgermeister Baumann und habe stets eine große Unterstützung des Gemeinderats gespürt. Heute verbindet mich auch ganz persönlich deutlich mehr mit unserer Stadt als vor acht Jahren. Ich habe hier meine Frau kennengelernt, habe hier geheiratet und hier ist meine wundervolle Tochter vor fünf Monaten auf die Welt gekommen“, sagte Wolf, bevor er sich den Fragen der Räte stellte. Hier wurden Themen wie die Einbindung junger Menschen in die Politik, die Übernahme von Auszubildenden bei der Stadt Ehingen oder eine Fachhochschule gesprochen – ohne aber tiefer in das Detail zu gehen.

Keine Fragen

Nach Wolf durfte sich Ralf Schepers, Jahrgang 1961, vorstellen. Dieser ratterte seinen Lebenslauf herunter, erzählte von seinen zwölf Jahren bei der Bundeswehr, seinem Jurastudium in Bochum und seiner Zeit als Gemeinderat in Witten. 2003 habe er dann eine Kanzlei gegründet. „Ich hatte eine spannende Vorbereitungszeit auf diesen Tag. Ich kannte bis dato die schöne Große Kreisstadt nicht“, sagte Schepers, der sich dafür aussprach, Kinderbetreuung kostenlos anzubieten. Nach seiner Vorstellung hatten die Ehinger Stadträte keine Fragen an den Kandidaten.

Nach dem deutlichen Sieg und vielen Gratulationen (CDU-Fraktionsvorsitzender Manuel Hagel: „Das ist schon fast ein kommunistisches Ergebnis.“) ergriff Sebastian Wolf nochmals das Wort. „Ich bin überwältigt. Ich freue mich über dieses tolle Zeichen der Wertschätzung.“

