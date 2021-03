Diebe unterwegs: Einbrüche in acht Neubauten

Unbekannte sind am Wochenende in Rißtissen in einem Baugebiet in mehrere Neubauten eingebrochen. Von Samstag auf Sonntag drangen Unbekannte in acht Neubauten ein. An einem neunten Haus scheiterten sie.

Fenster aufgehebelt

Die befinden sich im Rißtisser Neubaugebiet im Bereich Kapellenäcker Sulzwiesen. Dabei hebelten sie Fenster und Türen auf und gelangten ins Innere. Ersten Erkenntnisse der Polizei zufolge erbeuteten die Unbekannten zahlreiche Baumaterialien und Werkzeuge. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen nun Zeugen und fragen:

Wer hat von Samstag auf Sonntag in Rißtissen verdächtige Personen gesehen?

Wer hat von Samstag auf Sonntag in Rißtissen verdächtige Fahrzeuge gesehen?

Wer hat sonst etwas Verdächtiges mitbekommen?