Einbruch in eine Bude bei Ehingen

Unbekannte sind am Wochenende in eine Bude bei Ehingen eingebrochen und haben Getränke und Bargeld gestohlen. Dies teilte die Polizei am Montag mit. In der Zeit zwischen Samstag, 7 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, ereignete sich der Einbruch in eine Bude in Kirchbierlingen. Im Inneren des Gebäudes fanden die Einbrecher Getränke und Bargeld, das sie mitnahmen. Bei dem Diebstahl beließen es die Täter allerdings nicht. Sie beschädigten außerdem die Holzwände, vermutlich durch Tritte brachen sie die Wände nach außen. Die Höhe des Schadens ist laut Polizeimeldung bislang noch unklar. Die Polizei Ehingen (Telefon 07391/5880) nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren.

Die Polizei weist grundsätzlich darauf hin, dass Vereinsgebäude, Buden und Hütten immer wieder Ziel von Einbrechern sind. Deshalb wird empfohlen, dort kein Geld aufzubewahren. Weitere Tipps zum Einbruchsschutz geben die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch zur Beratung auch vor Ort. Termine können über die Telefonnummern 0731/188-1444 vereinbart werden