Einbruch in Ehinger Gaststätte

Am Donnerstag erbeutete ein Unbekannter Geld in Ehingen. Zwischen 22 Uhr und 23.15 Uhr war in der Gymnasiumstraße ein Unbekannter am Werk.

Der Täter verschaffte sich Zutritt zur Gaststätte und suchte in den Räumen nach Brauchbarem. Dafür wühlte er auch in Schränken. Er fand Geld und machte dieses zu seiner Beute. Damit flüchtete er. Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07391/5880 zu melden.