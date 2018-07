Einbrecher treiben ihr Unwesen in Firmen und auf Baustellen

Über das Wochenende haben sich Einbrecher in der Region herumgetrieben. Aus Ulm, dem nördlichen Alb-Donau-Kreis und dem Raum Ehingen wurden solche Einbrüche in Firmen und Baustellen gemeldet.

In Ehingen brachen Diebe einen Zaun an der Otto-Hahn-Straße auf. So kamen sie auf eine Baustelle. Hier schnitten sie die Stromkabel durch, das einen Kran versorgte. Rund 200 Meter Kabel transportierten die Unbekannten ab.

In Ulm waren die Unbekannten in eine Baustelle an der Steinhövelstraße eingedrungen. Sie brachen gewaltsam eine Tür auf und gelangten in den Keller des Hauses. Hier nahmen sie mehrere Profi-Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro mit.

In Lonsee-Urspring schlichen sich Unbekannte auf ein Firmengelände an der Lonseer Straße. Sie öffneten einen Container. Aus dem stahlen sie zig Kilogramm Schrott. Auf einem Steinbruch bei Neenstetten schlugen Diebe das Fenster eines Transporters ein. Aus dem Wagen stahlen sie Werkzeug. Ihr Versuch, in ein Gebäude einzudringen, scheiterte. Schließlich saugten die Täter noch aus einem Lastwagen Diesel ab.

In Amstetten brachen Unbekannte einen Container in der Lonetalstraße auf. Hier fanden sie aber keine Wertsachen. Denn schon vor Wochen war der Container Ziel von Dieben. Seither nehmen die Verantwortlichen die wertvollen Gegenstände mit.

Auf einer Baustelle bei Merklingen schraubten Unbekannte von einem Traktor die Kotflügel ab. Hier wurde auch ein Kennzeichen und Diesel gestohlen.

In Schelklingen gelangten Einbrecher in eine Firma an der Ehinger Straße. Sie stahlen einen Bildschirm und einen Fotoapparat. Die Unbekannten fanden auch einen Autoschlüssel. Das zugehörige Fahrzeug stand auf dem Firmengelände. Damit fuhren die Unbekannten ins Längental. Sie ließen den Kleinwagen kurz nach 3 Uhr auf einem Parkplatz stehen.

Zeugen beschreiben die Täter

Zeugen sahen die Männer und beschrieben die Beiden später gegenüber der Polizei als etwa 25 Jahre alt und schlank. Sie sind etwa 1,80 m groß. Sie gingen in Richtung Innenstadt davon. In allen Fällen ermittelt jetzt die Polizei (Telefon 0731/1880).

Die Zahl der schweren Diebstähle war 2017 gegenüber dem Vorjahr weiter zurückgegangen und hatte die niedrigste Zahl der Dekade erreicht. Auch die Zahl der Diebstähle aus Rohbauten und Baustellen sank um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 49 Fälle im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm.