Einbrecher stiehlt Werkzeug aus Gartenhütte

Werkzeug hat ein Unbekannter in den vergangenen Tagen in Ehingen mitgenommen. Am Montagabend sah der Zeuge die Einbruchspuren: Am Wochenende ging ein Unbekannter in die Kleingartenanlage zwischen der Allensteinerstraße und Breslauer Straße.

Dort brach er das Schloss zu einem Garten auf. Er ging auf das Grundstück und brach die Tür einer Hütte auf. Dort suchte er nach Brauchbarem. Er nahm verschiedene Werkzeuge, wie ein Trennschleifer und eine Bohrmaschine mit. Mit seiner Beute flüchtete der Unbekannte. Seine Spuren ließ er an dem Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Ehingen (07391/5880) erste Hinweise auf den Unbekannten.