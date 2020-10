Einbrecher steigen in Vereinsheim ein

In ein Vereinsgebäude sind Unbekannte am Wochenende in Kirchbierlingen eingestiegen.

Hoher Schaden

Hohen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro hinterließ ein Täter am Sonntag an einem Vereinsgebäude in Ehingen-Kirchbierlingen. Dort hängte er einen Rollladen aus, warf ein Fenster ein und öffnete es. Vermutlich wurde er danach gestört, weshalb er ohne Beute flüchtete.