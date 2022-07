Am Dienstag drang ein Unbekannter in eine Ehinger Wohnung ein. Zwischen 8 Uhr und 17.15 Uhr gelangte ein Unbekannter in eine Wohnung in der Hauptstraße.

Vermutlich verschaffte er sich Zugang über ein Fenster. Aus der Wohnung nahm er eine Tasche und Schmuck mit. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.