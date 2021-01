Einbrecher scheitert in Ehingen

Ein Unbekannter wollte am Mittwoch in Ehingen in eine Wohnung einbrechen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war der Täter zwischen 5 und 19 Uhr am Werk. In dieser Zeit versuchte er an einem Gebäude in der Otto-Hahn-Straße eine Wohnungstür aufzuhebeln.

Ermittlungen aufgenommen

Das gelang ihm nicht. Er blieb draußen. Die Polizei aus Ehingen (Telefon07391/5880) hat die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Etwa die Hälfte der Einbrüche scheitern, weiß die Polizei. Der Fall zeige, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ehingen und Umgebung ist diese unter 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent.