Einbrecher scheitert an der Tür

Der Täter hat sich in der Nacht auf Mittwoch an der Schiebetür eines Gebäudes in der Gymnasiumstraße zu schaffen gemacht, indem er sie gewaltsam aufhebeln wollte.

Weil die Tür gut gesichert war, scheiterte der Unbekannte. Die Polizei aus Ehingen, erreichbar unter 07391/58 80 hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden an der Tür wird mit 1000 Euro angegeben, teilt die Polizei mit.

Etwa die Hälfte der Einbrüche scheitert, weiß die Polizei. Der Fall zeige, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ehingen und Umgebung ist diese unter 0731/188 14 44 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind, heißt es im Polizeibericht.