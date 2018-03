Einbrecher scheitern zwei Mal

Durch guten Einbruchschutz sind am Wochenende zwei Einbrüche in Schelklingen und Munderkingen verhindert worden.

Der Einbruch in Munderkingen wurde am Montag gegen 10.30 Uhr entdeckt. Unbekannte hatten versucht, die Türe an einem Gebäude in der Emerkinger Straße aufzubrechen. Doch die Tür hielt stand. Den entstandenen Sachschaden an der Tür schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro.

Zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen scheiterte ein Unbekannter an der massiven Tür eines Schelklinger Gebäudes. Der Einbrecher versuchte, die Tür an dem Haus in der Ulmer Straße aufzuhebeln. Die war allerdings zu stabil. Letzten Endes gab der Einbrecher auf. Hier wird der Schaden auf etwa 400 Euro geschätzt.

Wie diese, so scheitert fast die Hälfte der Einbrüche, meldet die Polizei. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ehingen und Umgebung ist diese unter der Telefonnummer 0731/1881444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen im Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.