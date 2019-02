Einbrecher machen in Firma Beute

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Ehingen Beute gemacht. Sie sind in eine Firma eingebrochen

Auf einem Firmengelände in der Straße „Schwarze Gasse“ hebelten die Einbrecher ein Garagentor auf. In der Garage suchten sie nach Brauchbarem. Sie fanden gebrauchte Rasenmäher und ältere Batterien. Das machten sie zu Ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren. Die Ermittler der Ehinger Polizei (Telefon 07391/5880) suchen nun die Täter.