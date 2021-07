Einbrecher kommen durchs Fenster

Bares haben Unbekannte am Sonntag in Ehingen mitgenommen. Zwischen 2 und 2.45 Uhr waren die Einbrecher auf einem Firmengelände in der Max-Planck-Straße, so die ersten Erkenntnisse der Polizei.

Schubladen durchwühlt

An einem Gebäude brachen sie ein Fenster auf und stiegen ins Innere. Dort wühlten sie in Schubläden und Schränken nach Brauchbarem. Mit Geld flüchteten die Einbrecher.

Zeugen beschreiben Täter

Zeugen konnten die Täter beschreiben: Es sollen zwei Männer im Alter zwischen 23 und 35 Jahren gewesen sein, von denen einer einen Vollbart hatte. Dieser trug bei der Tat eine knielange Hose und einen Kapuzenpullover.

Der zweite Täter soll einen Bart und schwarze Haare haben. Bei der Tat soll er eine lange Hose und einen Pullover sowie einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben.