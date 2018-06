Einbrecher in der Gaststätte

Auf der Suche nach Geld sind Unbekannte in der Nacht zum Montag in ein Lokal in Ehingen eingebrochen. Die Einbrecher waren in der Hauptstraße unterwegs, teilt die Polizei mit. Mit Gewalt brachen sie das Fenster zu einem Lokal auf. Sie machten sich an zwei Spielautomaten zu schaffen. Diese brachen die Unbekannten auf, um an das Geld zu kommen. Dabei richteten sie hohen Schaden an. Mit ihrer Beute ergriffen die Einbrecher die Flucht.

Die Ehinger Polizei ermittelt jetzt. Dabei gehen sie auch der Frage nach, wie viel Geld entwendet wurde. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren. Während der Tat wurde durch die Unbekannten eine Alarmanlage ausgelöst. Wer in der Nacht Beobachtungen gemacht hat, die Alarmanlage gehört hat oder sonst Hinweise geben kann, wird gebeten, dies der Polizei Ehingen unter Telefon 07391/58 80 zu melden.

Wie man sich vor Einbrüchen schützt, darüber informieren Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ehingen und Umgebung ist diese unter Telefon 0731/1881444 zu erreichen.