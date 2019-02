Einbrecher erbeutet Geld

Ein Unbekannter ist am Dienstag in ein Haus in Ehingen eingedrungen. Zwischen 18 und 23 Uhr gelangte ein Unbekannter in ein Haus in der Kolpingstraße. Der Einbrecher schlug ein Kellerfenster ein. Durch das gelangte er in das Innere.

Auf der Suche nach Brauchbarem durchsuchte er sämtliche Räume. Er fand Geld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Ehinger Polizei (Telefon 07391/588-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nun die Täter. Gerade in der dunklen Jahreszeit werden vermehrt Einbrüche begangen. Jeder kann etwas tun, um sich vor Einbrüchen zu schützen.

Fenster und Türen sind meist Schwachstellen und stehen im Fokus der Einbrecher. Mit geeigneten Sicherungen kann ihnen die Arbeit erschwert werden.