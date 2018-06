Einbrecher erbeuten viel Geld

In der Nacht zu Mittwoch sind Diebe in Ehingen in eine Gaststätte und in ein Vereinsheim eingebrochen.

Die Einbrecher hatten es auf Geldspielautomaten in einer Gaststätte in der Schwanengasse ausgesehen. Gegen 4.15 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster auf und drangen so in den Gastraum ein. Dort brachen sie drei Spielautomaten auf und nahmen Bargeld in beträchtlicher Höhe mit. Am Gebäude und an den Automaten entstand dazu noch Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

In derselben Nacht drangen Unbekannte zudem in ein Vereinsheim in Kirchbierlingen ein. Hier stahlen sie Wechselgeld aus der Theke. Am Gebäude verursachten sie Sachschaden in Höhe von 700 Euro.