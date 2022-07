Von Montag auf Dienstag gelangte ein Unbekannter auf ein Grundstück in Rißtissen. Zwischen 18.30 und 10.30 Uhr drang der Unbekannte in das umzäunte Gartengelände in einer Kleingartenanlage ein. Dort befanden sich zwei Gartenhäuser.

Nichts von Wert gefunden

Die brach der Einbrecher auf. Beide Hütten wurden durchwühlt. Offensichtlich fand der Unbekannte nichts von Wert und verschwand wieder. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.