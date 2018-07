Einbrecher öffnen zwei Automaten

Die Alarmanlage hat zwei Einbrecher am Samstagmorgen in Ehingen letztendlich in die Flucht geschlagen. Gegen 3.35 Uhr gingen die Einbrecher zu einem Gebäude in der Adolffstraße. Sie brachen ein Fenster auf und gingen ins Innere. Dort öffneten sie zwei Automaten mit Gewalt. Das Geld daraus nahmen sie sich.

Bei ihrem Einbruch lösten die Unbekannten die Alarmanlage aus, das schlug sie in die Flucht. Ein Zeuge konnte noch erkennen, dass die Täter mit Fahrrädern flohen. Einer trug einen blauen, der andere einen schwarzen Kapuzenpullover. Die Ermittler vom Polizeirevier Ehingen (07391/5880) suchen nun nach ihnen.