Ein Zeichen setzen für das Ehrenamt

Im Rahmen der bundesweiten Woche des Bürgerschaftlichen Engagements bietet die Lokale Agenda Ehingen Veranstaltungen unter dem Motto „Neuer Schwung für’s Ehrenamt“. Geplant sind Vorträge und Aktionen zwischen dem 20. und 25. September, die ein Zeichen für das freiwillige und ehrenamtliche Engagement setzen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Ehingen.

Den Start in die Woche bildet der Vortrag „Engagement - Booster für die Psyche?“ am Dienstag, 20. September, um 19 Uhr im Bürgerhaus Oberschaffnei. Dort spricht Dr. Christina Berndt, Wissenschaftsjournalistin der Süddeutschen Zeitung zum Thema „Reisilienz in unsicheren Zeiten - Und was unser Engagement dazu beitragen kann“, heißt es weiter.

Neuen Schwung für’s Ehrenamt gibt es am Mittwoch, 21. September, ab 16 Uhr auf dem Marktplatz. Dort wird unter anderem ein Glücksrad zum Drehen am Ehrenamtsbaum stehen. Welche Engagementfelder es überhaupt gibt, zeigen mehrere Institutionen am Samstag, 24. September, ab 14 Uhr im Bürgerhaus Oberschaffnei beim Mitmachtag „miteinander - füreinander“, teilt die Stadtverwaltung Ehingen mit.

Gefeiert wird am Sonntag, 25 September, ab 14 Uhr - und zwar das zehnjährige Bestehen des Informationszentrums „Ehinger Alb“ im Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Dafür öffnet das Informationszentrum Ehinger Alb in Dächingen seine Türen, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.

Das Programmheft liegt in städtischen, kirchlichen und sozialen Einrichtungen in Ehingen aus. Online sind die Termine auf www.lokale-agenda-ehingen.de veröffentlicht.