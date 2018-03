Ein volles Programm für die Teams in der Kreisliga A I

Staffelleiter Dietmar Traub hat zwischen Donnerstag und Montag insgesamt neun Nachholspiele angesetzt. Besonderes Augenmerk gilt dem Aufeinandertreffen der beiden Spitzenmannschaften SV Betzenweiler und SG Griesingen. Der SV Ringingen erwartet den Tabellenführer.

TSV Türkgücü Ehingen – SV Dürmentingen (Samstag, 14.30 Uhr). – Dieses Spiel der Vorrunde musste seinerzeit wegen eines Unwetters in beiderseitigem Einvernehmen abgebrochen werden. Durch die Niederlage am vergangenen Wochenende haben die Gastgeber den Kontakt zum Relegationsplatz eingebüßt. Sie wollen sicher nicht zum zweiten Mal in Folge ein Heimspiel verlieren.

SF Bussen – SGM Ertingen/Binzwangen (Samstag, 15 Uhr). – Die SF Bussen haben nach schwacher Vorrunde auch seit dem Wiederbeginn in 2018 noch keinen Punkt geholt. Von Sonntag zu Sonntag hofft man, dass man wieder in die Spur zurückfindet.

SV Betzenweiler – SG Griesingen (Samstag, 16 Uhr). – Mit einem Spiel mehr und drei Punkten Vorsprung gegenüber ihrem Gegner liegt die SG Griesingen auf Platz zwei. Sie hat das Vorrundenspiel mit 3:1 gewonnen und hofft mit ihrem zuletzt sehr erfolgreichen Torjäger Peter Gobs auch heute nicht leer auszugehen.

SG Öpfingen – SF Bussen (Mon-tag, 15 Uhr). – Die Öpfinger müssen am Montag noch ein zweites Spiel austragen. Der Zufall will es, dass. nach dem Tabellenletzten Pflummern-Friedingen, am Montag der Vorletzte SF Bussen zu Gast ist. Erneut ist die SG Öpfingen Favorit.

SV Ringingen – TSV Riedlingen (Montag, 15 Uhr). – Auch in diesem Spiel dürften die Rollen klar verteilt sein. Der TSV Riedlingen hat bisher erst eine Niederlage auf dem Konto, Gastgeber SV Ringingen liegt auf Relegationsplatz 13 mit erst zehn Punkten. Gibt es auf dem Hochsträß eine Überraschung?

FC Schelklingen/Alb – VfL Mun-derkingen (Montag, 15 Uhr). – In Ingstetten erinnert man sich noch an die vergangene Saison, als der VfL Munderkingen die Älbler besiegte und dem FC dadurch die letzten Hoffnungen auf den Relegationsplatz raubte. Mit vier Spielen innerhalb von zehn Tagen hat der FC Schelklingen/Alb die Möglichkeit, noch oben anzuklopfen.

SpVgg Pflummern-Friedingen – SGM Ertingen/Binzwangen (Mon-tag, 15 Uhr). – Auch im Derby dürfte es gegen die SGM kaum etwas zu erben geben.