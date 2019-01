Ein Titel und ein dritter Platz für die SGM Ehingen-Süd

Zwei Mannschaften der SGM Ehingen-Süd haben bei den Hallenfußball-Bezirksmeisterschaften der Jugend einen Platz unter den ersten drei belegt und sich für die Verbandsvorrunde qualifiziert.

Die C-Junioren verteidigten ihren Titel vom Vorjahr, die D-Junioren erreichten den dritten Platz. Die C-Junioren der SGM Ehingen-Süd/Rottenacker/Griesingen trafen bei der Endrunde in Herbertingen zunächst auf die SGM Kirchen (0:1), die SGM Riedlingen (1:0) und die TSG Ehingen (1:0) und belegten aufgrund des direkten Vergleichs Platz eins in der Gruppe vor der punkt- und torgleichen TSG Ehingen. Es waren auch die beiden stärksten Mannschaften des Turniers, die sich nach den Erfolgen im Halbfinale (jeweils im Sechsmeterschießen) auch im Endspiel gegenüberstanden. Die Junioren der SGM Ehingen-Süd siegten souverän und verdient mit 3:1 und wurden nach 2018 erneut Hallen-Bezirksmeister.

Die D-Junioren der SGM Ehingen Süd/Rottenacker spielten bei der Endrunde in Altshausen in der Gruppe gegen die TSG Ehingen (0:1), den FV Bad Schussenried (1:0) und die SG Mengen/Rulfingen (4:1) und erreichten das Halbfinale, in dem die Mannschaft gegen den FV Bad Saulgau nach 0:0 nach regulärer Spielzeit im Sechsmeterschießen knapp mit 1:2 verlor. Im Spiel um Platz drei setzte sich die SGM Ehingen-Süd gegen den FV Altheim mit 2:0 durch und erreichten somit wie die C-Junioren erneut die Vorrunde der württembergischen Hallenmeisterschaften. Ausgetragen wird die Verbandsvorrunde am 3. Februar.