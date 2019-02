Ein Sieg mit fast 100 Punkten Vorsprung

Einen denkwürdigen Sieg hat die erste Mannschaft der TSG Ehingen in der Basketball-Kreisliga Nord erzielt. Mit 123:29 fertigte der Tabellenzweite das Schlusslicht TSG Reutlingen III ab. Die Ehinger setzten sich gegen überforderte und nur mit sechs Spielern angetretene Gäste bereits in den ersten zehn Minuten deutlich ab (25:5) und bauten den Vorsprung bis zur Halbzeit weiter aus (65:14). Auch in der zweiten Halbzeit steckte die TSG nicht zurück und hätten fast schon im dritten Viertel die 100-Punkte-Marke geknackt (94:24). Dies gelang früh im Schlussabschnitt, in dem die Ehinger weiter davonzogen. Erfolgreichste Punktesammler waren Johannes Häußler (30), Peter Breymaier (28) und Tom-David Harscher (22). Ihr nächstes Spiel bestreitet die TSG I am Samstag, 9. Februar, 18.30 Uhr, beim TV Ebersbach. Die „Zweite“ der TSG, die ein spielfreies Wochenende hatte (die Partie gegen Ebersbach wurde auf 30. März verlegt), ist am Sonntag, 10. Februar, 18 Uhr, beim VfL Sindelfingen zu Gast.