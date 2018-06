Ein „schlaues Zuhause“ für fünf Familien

Die EnBW hat als Partner der Nachhaltigen Stadt – Wirtschaftsstandort Ehingen ein Starterpaket für ein „schlaues Zuhause“ an fünf Familien aus Ehingen und den Teilorten übergeben. In dem Paket sind Geräte, die sich an Heizung, Waschmaschine und andere Geräte anschließend lassen. Die Bedienung dieser Geräte kann dann per Smartphone-App gesteuert werden.

Seit 2012 läuft das Projekt Nachhaltige Stadt – Wirtschaftsstandort Ehingen. „Wir haben in dieser Zeit viele Projekte auf den Weg gebracht, haben die Unternehmen und Firmen in den Leitbildprozessen mitgenommen und viele Potenziale in Sachen Energieeinsparung formuliert“, erklärte Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann bei der Übergabe im Großen Sitzungssaal des Rathauses. Nun sollen die fünf Gewinner Armin Gaumann (Ehingen), Roland Brandl (Ehingen), Wolfgang Kneer (Ehingen), Christian Beck (Mundingen) und Johannes Mayer (Dächingen) mit dem Starterpaket zwei Jahre lang prüfen, wie sich durch eine gezielte Steuerung der Geräte per App Energie einsparen lässt. „Die Ergebnisse wollen wir dann für eine breite Masse in Ehingen nutzbar machen“, sagte Baumann, der betonte, „dass eine gewisse Experimentierfreudigkeit“ dazu gehört.

Verantwortlich bei der EnBW für das Projekt Nachhaltige Stadt – Wirtschaftsstandort Ehingen ist Hartmut Reck, der bereits jetzt gespannt ist, was für Ergebnisse die Familien erzielen werden. „Mit zum Energiesparen gehört auch eine gewisse Verhaltensänderung. Auch neue Geräte, mit weitaus weniger Energiebedarf, gehören dazu. Mit der smarten Technologie aus dem Paket kann man viele Haushaltsgeräte mit dem Smartphone steuern, man kann beispielsweise erkennen, wann die Waschmaschine fertig ist“, erklärte Reck und sagte: „In einer Nachhaltigen Stadt gibt es nur Fortschritt durch Beteiligung. Diesen Dialog suchen wir und sind bereits heute auf ihre Erfahrungen in ihrem schlauen Zuhause gespannt.“

Zwei Jahre lang werden die Testfamilien nun ihr schlaues Zuhause erkunden, in den zwei Jahren wird die EnbW immer mal wieder nachfragen, wo es Probleme gibt und wie der Prozess läuft.