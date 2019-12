Ein Punkt für die TSG Ehingen

Die Bezirksliga-Handballerinnen der TSG Ehingen haben im Auswärtsspiel beim HC Lustenau gepunktet. 19:19 endete die Partie, in der die TSG zur Pause mit 6:9 in Rückstand gelegen hatte.

Der Tabellendritte HC Lustenau hatte nicht nur den besseren Start erwischt und die ersten beiden Treffer in dieser Begegnung erzielt, sondern gab auch in der Folge den Ton an. 4:1 stand es nach rund acht Minuten, ehe die Gäste auf 4:3 verkürzten.

Den Österreicherinnen gelang es aber immer wieder, ihren Vorsprung auf drei Tore auszubauen. Zur Halbzeit führte Lustenau 9:6. Der Aufsteiger aus Ehingen, der mit einem kleinen Aufgebot angereist war, gab aber nicht klein bei und machte den Rückstand nach Wiederanpfiff innerhalb von nicht einmal vier Minuten wett. Durch drei TSG-Treffer in Folge durch Katharina Prang, Lea Przywara und Hannah Prang – sie waren am Ende auch die drei besten Torschützinnen ihrer Mannschaft – wurde aus einem 10:7 für Lustenau ein 10:10.

Wenig später ging Ehingen durch das 13:12 von Svenja Geiselhardt erstmals sogar in Führung; Geiselhardt sorgte in der 40. Minute auch für das 14:12, dann glich Lustenau aus. Es blieb spannend. Meist legte die TSG ein Tor vor und der Gegner zog wieder gleich; erst in der Schlussphase hatte der Gastgeber wieder die Nase vorn (18:17).

Die TSG Ehingen drehte die Partie zur eigenen 19:18-Führung, ehe der HC Lustenau den Gästen den möglichen Sieg doch noch wegschnappte. Zwölf Sekunden vor Schluss fiel das 19:19.