Ein Pionier des Kranbaus feiert 90. Geburtstag

Der ehemalige Geschäftsführer des Liebherr-Werks Ehingen, Rudolf Becker, hat am Montag seinen 90. Geburtstag gefeiert. Von 1971 bis zu seinem Ruhestand 1994 war Becker maßgeblich an den Entwicklungen und der Entwicklung im Liebherr-Werk in Ehingen verantwortlich. Sein Nachfolger Ulrich Hamme bezeichnet den Jubilar als Pionier des weltweiten Kranbaus.

Wenn Liebherr-Geschäftsführer Ulrich Hamme und Personalchef Jürgen Joos gemeinsam einem Menschen zum Geburtstag gratulieren, muss es sich um ein besonderes Mitglied der großen Liebherr-Familie handeln. Und Rudolf Becker ist so ein Mann, dessen Arbeit den Kranbau seit den 70er Jahren nachhaltig verändert hat. Noch gut kann sich der Jubilar daran erinnern, als ein gewisser Hans Liebherr nach der Gründung des Ehinger Werks im Jahr 1969 einen Chefentwickler suchte. Schnell wurde Hans Liebherr auf den Rheinländer Rudolf Becker aufmerksam, der bis dato noch beim Mitbewerber Demag in Düsseldorf gearbeitet hat. „Liebherr hatte damals einen Großauftrag aus Russland. 30 Gittermastkrane und 400 Teleskopkrane wurden in Auftrag gegeben“, erinnert sich Becker, der dem Angebot des Firmengründers nicht widerstehen konnte und 1971 vom Rheinland ins Schwabenland nach Ehingen zog. „Wir hatten bei der Entwicklung und Konstruktion vor allem mit den klimatischen Bedingungen zu kämpfen. Die Krane mussten bei bis zu minus 50 Grad Celcius funktionieren. Wir haben viele Versuche gemacht, haben einen entsprechenden Stahl und auch entsprechende Technik gebraucht“, erinnert sich Becker an den bis dato größten Auftrag der Firmengeschichte.

Als Becker damals, 1971, im Ehinger Werk angefangen hat, waren dort 300 Mitarbeiter beschäftigt. Als Becker 1994 in den Ruhestand ging, waren es 1800, heute arbeiten laut Ulrich Hamme rund 3600 Menschen für Liebherr in Ehingen. „Rudolf Becker hat damals Grundlegendes für den Kranbau geleistet. An alles, was er gemacht hat, schließen wir heute nahtlos an“, betont Hamme, der 1994 die Nachfolge Beckers im Ehinger Werk angetreten hat. „Hamme ist ein guter Mann. Ich habe ihn ja schließlich ausgesucht“, sagt Becker und lacht herzlich dabei.

Becker, der als Pionier des Kranbaus gilt, hat beispielsweise die hydropneumatische Achsfederung entwickelt. „Das bedeutet, dass bei den Mobilkranen stets die gleiche Achslast vorhanden ist. Nur so kann der Kran auch elegant auf der Straße fahren“, erklärt Hamme die für den Kranbau wegweisende Erfindung seines Vorgängers, der damals sehr eng mit Firmengründer Hans Liebherr zusammengearbeitet hat.

„Hans Liebherr war ein Mann, der immer sehr schnell herausgefunden hat, wem er vertrauen kann und wem nicht. Wer sein Vetrauen missbraucht hat, war sofort raus. Für mich war Hans Liebherr immer ein gerechter und zuverlässiger Chef“, sagt Becker, der ungern zugibt, dass er auf seine geleistete Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten stolz ist.

„Ich bin kein stolzer Mensch. Ich freue mich aber sehr darüber, dass meine Arbeit, die ich in Ehingen begonnen habe, heute noch so erfolgreich fortgeführt wird. Denn meine Arbeit war immer geprägt von großen Herausforderungen“, so Becker, der als Sohn eines Kaufmanns in Wermeskirchen bei Remscheid zur Schule ging und der Jüngste von vier Kindern gewesen ist. Rudolf Becker studierte Maschinenbau in Wuppertal und ist besonders stolz darauf, dass er im Jahr 1975 einen Kran entwickelte, der in die Geschichte einging. Denn der LG 280 war damals der größte gummibereifte Kran mit einer Hakenhöhe von 161 Metern – und damit so hoch wie das Ulmer Münster.

Zur Feier am Montag kamen nicht nur seine Kinder Guido (Architekt) und Hildegund (Lehrerin), sondern auch Christel Beckers Bruder mit dessen Frau. Das große Fest soll dann am Samstag folgen. Auch dann wird Rudolf Becker seinen Gästen sicherlich wieder die eine oder andere Anekdote aus seiner Zeit als Pionier des Kranbaus erzählen können.