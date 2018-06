Ein neues Gebäude für das THW Ehingen

Das Technische Hilfswerk Ehingen bekommt ein neues Gebäude. Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk hat den Abriss und Neubau des Ortsverband-Gebäudes des THW Ehingen nun genehmigt, das teilt die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis schriftlich mit. Bereits 2012 hatte der Ehinger Ortsverband den Antrag für den Neubau gestellt. Wann genau der Neubau beginnt, kann der Ortsbeauftragte Franz Hinterreiter aber noch nicht sagen.

Hoch erfreut war Franz Hinterreiter, der ebenfalls am Donnerstag von der Genehmigung erfahren hat. „Wir können es kaum erwarten, dass der Bagger auf dem Hof steht. Dieser Neubau ist ein sehr lange gehegter Wunsch.“ Vor drei Jahren ist die Organisation in Ehingen in die Planungen eingestiegen. „Wir wissen aber schon viel länger, dass wir bauen müssen.“ Beispielsweise, so Hinterreiter, habe die Jugendgruppe keine eigenen Räume und auch die Fahrzeuge, die in der Garage stehen müssten, um vor Wind und Wetter vollständig geschützt zu sein, sind nur unter einem Unterstand geparkt. „Den hat der Förderkreis vor einigen Jahren selbst gebaut.“ Wann genau der Spatenstich erfolgen kann, weiß Hinterreiter aber noch nicht. „Wir treffen uns am Samstag mit der Geschäftsführerin Carmen Egle und werden das weitere Vorgehen besprechen“, sagt er.

Vier weitere Boxen für die Fahrzeuge

Neben dem Neubau des THW-Gebäudes im Industriegebiet Berkacher Grund sind auch die Anpassung der Freiflächen und des Parkplatzes sowie der Anbau von vier Kraftfahrzeug-Boxen an die bestehende Halle genehmigt. Für die Realisierung der Neu- und Umbaumaßnahmen ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zuständig, schreibt Hilde Mattheis. Auch die Bundestagsabgeordnete freut sich über die Entscheidung der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk und hofft auf einen baldigen Baubeginn. „Nach drei Jahren Wartezeit ist dies ein schöner Erfolg für den neuen Ortsbeauftragten und den gesamten Ortsverband Ehingen“, sagt Mattheis. „Die Ehrenamtlichen des THW leisten einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung von Katastrophen im In- und Ausland und in der Jugendverbandsarbeit.“

Diese wertvolle gesellschaftliche Arbeit müsse geschätzt und entsprechend unterstützt werden, sagt Hilde Mattheis. Die alte Liegenschaft sei offensichtlich deutlich zu klein für die vielen Engagierten, die beim THW tätig sind. Voraussetzungen für weitere erfolgreiche Einsätze seien der Neubau des Verbandsgebäudes und die Umgestaltung der Freiflächen beziehungsweise der Anbau der Kraftfahrzeug-Boxen wichtig und notwendig.