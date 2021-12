Ein neuer Großmeister beim SC Kirchen

In Person von Marion Schrader als neue Trägerin des 7. Dan und Georg Mak als neuer Großmeister mit 5. Dan hat der SC Kirchen erfolgreich an der Bundesdanprüfung im bayerischen Dillingen teilgenommen. Beide erwarben damit einen weiteren hohen Dan-Grad im Taekwondo.

Im Taekwondo werden hohe Schwarzgurte auf Bundesebene geprüft. Vor wenigen Tagen fand eine solche Prüfung im bayerischen Dillingen statt. Unter strengen 2G-plus-Bedingungen nahmen insgesamt elf Sportler aus ganz Deutschland an der Prüfung teil.

Ab dem 5. Dan gilt man im Taekwondo als Großmeister – koreanisch Sabonim. In diesen Stand stieg Georg Mak nun nach erfolgreicher Prüfung auf. Mit seinen 66 Jahren war Mak an diesem Tag der älteste Prüfungsteilnehmer. Intensiv hatte er die Zeit während der Corona-bedingten Einschränkungen genutzt, um sich körperlich und technisch fit für diesen besonderen Tag zu machen. Mit einer sehr guten Leistung erreichte Georg Mak sein Ziel. Als Partner unterstützten ihn dabei Harald Ziegler (2. Dan) und Hermann Betz (7. Dan).

Marion Schrader, bereits zuvor Großmeisterin, trat mit dem Ziel 7. Dan zur Prüfung in Dillingen an, und mit ihrer Performance erreichte sie das Ziel als Beste der gesamten Prüfung. Schrader gehört damit auch zu den wenigen Frauen in Deutschland, die so einen hohen Dan-Grad tragen. Sie musste wie alle Prüflinge zunächst drei vorgeschriebene Bewegungsformen präsentieren. In dieser Disziplin ist sie auf Weltebene als Wertungsrichterin tätig und gehört zudem zu den besten Sportlerinnen Deutschlands in ihrer Altersklasse.

Anschließend wurden die Partnerübungen geprüft. Hier wird der Prüfling von einem eigenen Partner in vorgeschriebener Weise angegriffen. Bei der Abwehr wird insbesondere auf möglichst geringen Abstand zum Partner bei maximaler Härte der einzelnen Technik geachtet. Auch in dieser Disziplin überzeugten die beiden Teilnehmer vom SC Kirchen mit einer fehlerfreien Performance. Es folgte die Disziplin Selbstverteidigung. Für dieses Prüfungsfach hatte Georg Mak mit Hermann Betz und Harald Ziegler einen Freikampf einstudiert, bei dem er mit seiner über 40-jährigen Kampfsporterfahrung glänzte. Marion Schrader präsentierte im Bereich Selbstverteidigung eine hochklassige Performance gegen Angreifer Herman Betz, bei der vielfältige Angriffe abgewehrt wurden. Dabei kamen auch verschiedene Waffen wie Stöcke und Messer zum Einsatz.

Den Abschluss der Prüfung bildete der Spezialbruchtest. Georg Mak zerschlug ein Brett mit der Faust, während er in dieser ein rohes Ei hielt. Die Herausforderung war dabei natürlich, dass das Ei nicht zerbrach. Hochkonzentriert gelang Mak das Kunststück. Viel Konzentration und Gleichgewichtsgefühl waren von Marion Schrader beim Bruchtest gefordert. Sie zerschlug nacheinander zwei Bretter mit unterschiedlichen Beintechniken, während sie mit einem Bein auf einem Balancekreisel stand.

Glücklich und unter großem Applaus der rund 100 Zuschauer nahmen Marion Schrader ihre Urkunde zum 7. Dan und Georg Mak seine Urkunde zum 5. Dan entgegen.