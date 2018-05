Ein Naturschutzgebiet und seine Schätze

Der Blaue Steinbruch gehört zu den schönsten Flecken in Ehingen, ist ein Naturschutzgebiet und liegt vor der Haustür der Wohngebiete Wenzelstein, Längenfeld und Büchele. Doch geht der Spaziergänger oft achtlos an den kleinen Schönheiten am Wegesrand vorbei.

Die Museumsgesellschaft erkundete sie in einer großen Gruppe mit rund 40 Teilnehmern mit Josef Stauber. Einst lag der Blaue Steinbruch weitab von der Stadt und diente dem Zementwerk Ehingen zur Materialgewinnung. Nach dessen Stilllegung war die Natur dort sich selbst überlassen und entwickelte sich zu einem großartigen Naturschutzgebiet. Als damals das Baugebiet Büchele in Angriff genommen wurde, wollten Stadt und Bauherren den Aushub im Blauen Steinbruch lagern. Naturschützer wehrten sich vehement und waren erfolgreich. Ein Student in Reutlingen hatte in seiner Diplomarbeit nachgewiesen, welche seltenen Tiere und Pflanzen sich dort angesiedelt hatten. Seit vielen Jahren ist der Blaue Steinbruch nun zu einem beliebten Naherholungsgebiet Ehingens geworden.

Idylle pur schon nach den ersten paar Schritten von der Albstraße weg – Pferde grasen auf einer Koppel, der Weißdorn blüht in großer Pracht, die Frösche im Überlaufbecken geben ihr abendliches Konzert. „Auch die gemeine Heckenkirsche hat eine wunderbare Blüte,“ erklärt Stauber, während seine Gruppe noch die blühenden Kastanien bewundert. Erste Orchideen konnte man auf den Wiesen sehen. Der Frühlingsenzian leidet unter der Wärme und Trockenheit, lernen die Abendspaziergänger. Insgesamt sei das Angebot der Natur wegen dieser Trockenheit nicht so üppig wie sonst im Mai. Dass Wolfsmilchgewächse in die Höhe schießen, wenn sie vom Pilz befallen sind, war den meisten neu. „Ob dass wohl bei Menschen auch so ist, wenn sie Fußpilz haben“, witzelten einige.

„Hier gab es früher schon immer Wasser“, erinnert sich Josef Mantz, der Steinbruch war sein Lieblingsspielplatz. Oft kam er total verdreckt vom Spielen aus dem Steinbruch heim, gelobt wurde er da nicht, sagte er.

Das bittere Kreuzblümle zeigte Stauber und den Türkenbund. „Der rote Käfer darin lässt sich sofort auf den Rücken fallen. Das Lilienhähnchen, ein Schädling für Liliengewächse, quiekt, wenn man es drückt“, so Stauber. Inzwischen ist die Gruppe oben an der Steinbruchkante angekommen, Stauber zeigt die abfallenden Hänge, die das Regierungspräsidium ausgeholzt und den Schnitt mit der Seilwinde nach oben gezogen hat. Den Feldahorn hier haben sich früher die Wagner zunutze gemacht, weil der sich gut biegen ließ. Vom Zwergholunder, warnt Stauber, solle man besser die Finger lassen. Das Wasser im Blauen Steinbruch ist Druckwasser von unten und Regenwasser.

Die geologische Sammlung im Museum wird derzeit von Gerhard Steeb und Winfried Hanold gesichtet. Dabei ist man auf eine Art Papyrusrolle von rund vier Meter Länge gestoßen, auf der Grabenschnitte des Steinbruches aufgezeichnet sind mit Fundorten von Steinen.

Diese Fundorte sind nummeriert, ebenso die dort gefundenen Steine, so dass der Besucher problemlos Fundort und Steine zusammenbringen kann. Nur in der langen Museumsnacht am Samstag kann diese Rolle im Ehinger Museum wegen ihres Ausmaßes im obersten Stockwerk gezeigt werden, sagt Franz Romer, Vorsitzender der Museumsgesellschaft.