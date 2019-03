Ein Jahr im Dienste der Natur

Die alljährliche Jahreshauptversammlung des Nabu Ehingen/Allmendingen hat am Freitag im Gasthof „Schwert“ stattgefunden. Vorsitzender Gerhard Bieger konnte außer den Mitgliedern auch Gäste begrüßen.

In seinem Jahresrückblick wurden Vogelkundliche Führungen, Botanische Wanderung und Exkursionen genannt. Gerhard Bieger bemängelte jedoch einen teils schwachen Besuch der angebotenen Veranstaltungen. Ein wichtiger Punkt für die Öffentlichkeit ist jedes Jahr die Teilnahme an der Kirbe, wo sich hauptsächlich Jugendliche angesprochen fühlen. Allerdings lässt auch hier die Zahl der Mithelfer zu wünschen übrig. Die Nistkastenpflege ist jeweils im Frühjahr eine wichtige Aufgabe. Harald Werner, der zusammen mit Karl Hirschle 200 Nistkästen betreut, konnte davon berichten, dass die Nistkästen teils sehr gut belegt sind.

Die Versammlung gedachte kurz des verstorbenen Wolf-Dietrich Härle. Auf Veranlassung durch seine Mutter Rose Härle hatte eine Spendenaktion anlässlich seiner Beerdigung eine ansehnliche Summe für die Ortsgruppe erbracht.

Kassier Gerd Abromeit erstattete einen umfassenden Bericht. Auch aufgrund einiger größerer Spenden konnte ein ansehnlicher Überschuss erwirtschaftet werden. Die gesamte Vorstandschaft wurde sodann einstimmig entlastet.

Per Akklamation wurde die bisherige Vorstandschaft für weitere zwei Jahre gewählt: Vorsitzender Gerhard Bieger, Stellvertreter Thaddäus Bamberger, Kassier Gerd Abromeit. Beisitzer sind: Sonja Ihle, Martin Edel, Rudolf Fundel, Kurt Haupter, Hermann Rechtsteiner, Florian Wieser. Zu Kassenprüfern wurden erneut Florian Wieser und Hans Aierstok bestellt. Zehn Pflegefälle von Störchen, Turmfalken, Mäusebussard, Stieglitz und Wachholder-Drossel waren in der Pflegestation von Elvira Schick in Volkersheim zu versorgen. Darüber berichtete Luca Schick. Die Jugendgruppe von Sonja Ihle wird zurzeit wieder neu belebt. Man trifft sich monatlich einmal. Doch es mangelt an passenden Räumlichkeiten. Gerhard Bieger sagte weiterhin die finanzielle Hilfe der Ortsgruppe zu. Für die Mithilfe im Grundstück in Dächingen wäre die Vorstandschaft dankbar, denn für die bisher wenigen Helfer bedeutet die Arbeit in diesem Obstgarten großen Aufwand. Die Goldene Ehrennadel für 50 Jahre erhielt Kurt Haupter. Silber für 40 Jahre gab es für Reinhard Huber, Hermann Rechtsteiner, Hans Aierstok und Wolfgang Sigloch. 15 Mitglieder sind 25 Jahre dabei und erhielten die Bronzene Nadel: Andreas Albrecht, Rudolf Aigner, Ulrike Braig, Helga Flamm, Wilfried Gennrich, Jürgen Lebhart, Margarethe Runzer, Rita Schrade, Albert Traub, Ulrike Wenger, Joachim Frank, Martin Kächele, Manfred Ratzinger, Ferdinand Hirninger, Florian Wieser.

Abschließend bekamen die Anwesenden noch einen sehr interessanten und aufschlussreichen Lichtbildervortrag von Gärtnermeister Michael Schick zu sehen. Er befasste sich mit Naturgärten und dem Vermeiden von Artensterben.