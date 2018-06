Ein irischer Geist durchzieht die Lindenhalle

Klack, klack, klack machten die Absätze der Stepptänzer und los ging ein einziger Wirbel irischer Folklore, untermalt von den Klängen von Fiedel, Uillean Pipes, Gitarre, Flöte und Akkordeon – Instrumenten, wie sie für die grüne Insel typisch sind. „The Spirit of Ireland“ hat Produzent Wolfgang Bäumler seine Show genannt, die er so ähnlich im Theater seines irischen Freundes Michael Carr in Bellybunion erlebt hat. Von dort kommen auch die meisten seiner Darsteller, wie etwa Solotänzer Andrew Vickers, der mit seinem schon akrobatisch anmutenden Steppen und Sprüngen das Publikum in Atem hielt.

Schon als Bub hat er seine Schwester in den Tanzunterricht begleitet, selbst aber erst angefangen, als noch ein anderer Junge dort tanzte. Mit 15 Jahren hat er bei „Spirit of Ireland“ seine Karriere begonnen, nebenbei noch studiert und seinen Master in irischem Tanz gemacht. Als bei einem seiner Soli zuletzt allein die Trommel den Rhythmus vorgibt, dann verstummt und nur noch die Absätze auf dem extra für die Stepper verlegten Boden im Rhythmus klackten, geht eine Welle der Begeisterung durchs Publikum.

14 Künstler sind es insgesamt, die mit Bäumler auf Deutschland-Tournee unterwegs sind. Neben Vickers sieben weitere Tänzer, die den Solisten hervorragend ergänzen und sich zu immer wieder anderen Formationen zusammenfinden, ein Hochgenuss für Freunde irischer Folklore. Nach einem getanzten Feuerwerk hatten sich Tänzer und Zuschauer eine Pause redlich verdient, um anschließend genau so temperamentvoll wieder zu starten.

Zwischen den Tänzen immer wieder typisch irische Livemusik, fast alle der fünf Musiker glänzten auch als exzellente Solisten. Zwischendrin sang Lisa Murphy typisch irische Lieder – mal auf Englisch, mal auf Gälisch. Und als sie „oh Danny boy, the pipes are calling“ anstimmte, ging das vielen Zuhörern richtig ans Gemüt.

Besonders genossen haben „The Spirit of Ireland“ die SZ-Leser Beate und Hans-Peter Dudik aus Dächingen und Elfriede und Wolfgang Grab aus Briel, sie hatten beim SZ-Leserwettbewerb ihre Karten gewonnen und wurden vor der Show von Wolfgang Bäumler begrüßt. Ganz exklusiv für die Vier gab es einen Stepptanzkurs von Andrew Vickers und Catherine Dereveaux.

„Ganz leichte Schritte“ versprach Andrew Vickers, die Frauen waren begeistert, die Männer guckten skeptisch, stellten sich aber mit in der Reihe auf und versuchten sich als Stepptänzer. Auch wenn es bei ihnen nicht so schön klackte, wie bei den Spezialschuhen der Profis, Spaß gemacht hat es ihnen. Und die Show war, so Beate Dudik, „einfach großartig“.