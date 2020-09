Ein Hub vor historischer Kulisse.

Zur jährlichen Prüfung der Auto- und Fußgängerbrücken über die Wupper in Wuppertal vom Wasser aus werden regelmäßig Arbeitsbühnen ins Flussufer gesetzt. Diesmal hat dabei ein Kran aus Ehingen geholfen.

Anfang September hob die Wilden Kran-Vermietung GmbH eine Teleskopbühne vor historischer Kulisse aus dem Fluss: Die 120 Jahre alte Wuppertaler Schwebebahn gilt als Wahrzeichen der Stadt und legt rund zehn der insgesamt 13 Kilometer Fahrstrecke über dem Lauf der Wupper zurück.

15 bis 20 Mal im Jahr

Mit 22,5 Tonnen Gegengewicht ballastiert hob der Ehinger Liebherr-Mobilkran LTM 1090-4.2 die 12,8 Tonnen schwere Arbeitsbühne bei 15 Metern Radius aus dem Wasser und setzte sie dann auf einen Tieflader ab. „Für uns sind diese Art Einsätze inzwischen Routine, denn das machen wir 15 bis 20 Mal im Jahr. Die Vorbereitungen sind allerdings aufwendig: Alle Arbeiten, also auch unsere Kraneinsätze, im Bereich des Verkehrsraumes der Wuppertaler Schwebebahn sind genehmigungspflichtig. Das vor Ort tätige Personal muss vorher bei der zuständigen Abteilung der Schwebebahn angemeldet und sicherheitstechnisch geschult werden“, sagt Dominik Fandrey, Disponent und Betriebsleiter bei Wilden.

Bei Starkregen oder Hochwasser nicht möglich

Der Kraneinsatz selbst dauerte nur 2,5 Stunden. Er fand im Ortsteil Sonnborn auf dem Gelände des nahezu hundert Jahre alten „Stadion am Zoo“ statt, das seinerzeit eines der größten und modernsten Stadien Westdeutschlands war. In diesem Bereich verlässt die Schwebebahn den Lauf der Wupper. „Die Arbeitsbühnen können mit ihren Raupenfahrwerken problemlos im lediglich rund einen halben Meter tiefen Wasser zu den Brückenbauwerken fahren, wo die Bauingenieure anschließend die Prüfungen machen. Bei Starkregen oder Hochwasser geht das natürlich nicht“, so Fandrey.