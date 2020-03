Ein geschichtsträchtiger Nachmittag

Seit 2017 gehört der SSV Ehingen-Süd der Fußball-Verbandsliga an – seither haben die Kirchbierlinger in der höchsten württembergischen Amateurklasse 80 Spiele bestritten. Etliche dieser Begegnungen waren torreich, doch noch nie hat die seit vier Jahren von Michael Bochtler trainierte Mannschaft so hoch verloren wie am vergangenen Wochenende. 1:9 hieß das niederschmetternde Ergebnis am Ende des Gastspiels beim 1. FC Normannia Gmünd. Die bisher höchste Niederlage hatte Süd im April 2018 beim 0:6 in Dorfmerkingen kassiert.

Während Trainer Bochtler und seine Spieler bedient waren, herrschte Jubel in Gmünd. „Ein Sahnetag fürs Geschichtsbuch“, titelte die örtliche Zeitung über den für die historisch hohen Sieg. Nüchterner sah es Gemünds Trainer Zlatko Blaskic, der die Mannschaft erst in der Winterpause als Nachfolger des zurückgetretenen Holger Traub übernommen hatte. „Dieser Sieg ist zu hoch ausgefallen“, sagte Blaskic und verwies nicht nur auf vergebene Tormöglichkeiten des Gegners, sondern auch auf die kaum zu übertreffende Effizienz seines Teams an diesem Nachmittag. „Wir hatten zehn Chancen und neun Tore.“

Für Süd und Trainer Michael Bochtler war das kein Trost. Im Gegenteil. Die erste Niederlage im vierten Verbandsliga-Duell mit Normannia Gmünd begünstigten die Gäste durch Fehler im Spielaufbau und durch mangelhaften Biss im Zweikampfverhalten, das sprach Bochtler deutlich an. Der Trainer entschuldigte die Vorstellung nicht durch die vielen fehlenden Leistungsträger, neben den Langzeitverletzten fehlte gegen Gmünd berufsbedingt außerdem Stefan Hess, einer der besten Verteidiger des SSV.

Den Verantwortlichen von Ehingen-Süd war bewusst, dass die Rückrunde angesichts der vielen Ausfälle knifflig werden würde. Und dies hat sich bereits bestätigt. In den ersten beiden Spielen in Heiningen (2:2) und gegen Berg (1:1) punktete die Mannschaft, aber da war eine mehr oder weniger große Portion Glück dabei. Der letztjährige Oberligist Gmünd war die erste große Bewährungsprobe für die Kirchbierlinger nach der Winterpause – vielleicht aber auch schon die größte. Angesichts der Qualität im Normannia-Kader waren die Verantwortlichen mit Platz vier nach der Vorrunde unzufrieden, was letztlich auch die Zusammenarbeit mit Trainer Traub beendete.

Unter Blaskovic zeigt die Kurve bisher klar nach oben. Der neue Mann, der über sein Team gesagt hatte, dass es zu schnell zur Zufriedenheit neige, ist überzeugt, dass in der Mannschaft Potenzial steckt, um erfolgreicher zu sein als bisher. Dass was dran ist an dieser Aussage, zeigte sich in der Vorbereitung unter anderem in den gewonnenen Testspielen gegen die Oberligisten Freiberg (5:3) und Ilshofen (4:0). Auch am ersten Verbandsliga-Spieltag nach der Winterpause überzeugte Gmünd gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen. „Ich will das 4:0 gegen Calcio nicht überbewerten. Sie waren an diesem Tag kein Maßstab für uns“, so Blaskovic. Leinfelden-Echterdingen wiederum besiegte danach Pfullingen (3:2) und punktete zuletzt bei Spitzenreiter Backnang (0:0).

Während Gmünd die nächsten Wochen mit viel Zuversicht angeht, muss der SSV Ehingen-Süd die Schlappe von Gmünd erstmal verdauen. Die nächste Aufgabe wird auch nicht leicht, der VfL Pfullingen ist dann in Kirchbierlingen zu Gast. Die Pfullinger machten am vergangenen Wochenende mit dem 6:3-Sieg gegen den Tabellenzweiten FSV Hollenbach von sich reden, wobei die Hollenbacher bereits 2:0 und nach dem Ausgleich noch einmal 3:2 in Führung waren. Innerhalb von 20 Minuten fing sich der FSV dann aber vier Gegentore ein. Hollenbachs Trainer Martin Kleinschrodt haderte mit den Nachlässigkeiten seiner Mannschaft. „Jetzt sind die Sinne wieder geschärft. Das darf uns eigentlich nicht passieren, jetzt ist es passiert. Aber mir war klar, dass wir nicht alle Spiele gewinnen werden. Ich habe meine Schlüsse daraus gezogen. Die Jungs wissen jetzt hoffentlich wieder, wo es lang geht.“

Durch die Niederlagen des Tabellenzweiten Hollenbach und des Dritten Ehingen-Süd sind die Mannschaften hinter Tabellenführer Backnang enger zusammengerückt. Der zweite Platz ist umkämpfter als bisher, aber Süd-Trainer Michael Bochtler verschwendet an den Relegationsrang, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Oberliga berechtigt, keine Gedanken mehr. Für den SSV geht es darum, die Phase des personellen Engpasses so gut wie möglich zu überstehen. Und es gibt positive Signale: Timo Barwan und Semir Telalovic hätten erste Belastungstests hinter sich und sollen in diesen Tagen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Noch allerdings etwas dosiert und bis die schon einige Wochen und Monate wegen Verletzungen fehlenden Barwan, Telalovic und Stjepan Saric, für den ähnliches gilt, wieder in Wettkampfverfassung, wird es noch einige Zeit dauern. (aw)