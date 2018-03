Ein Genuss für Ohren und Augen

Die Brassband Oberschwaben-Allgäu allein hätte schon für ein großes musikalisches Erlebnis gereicht, in Kooperation mit den Stepptanzgruppen vom Tanzstudio Sabine Raasch wurde es ein absoluter Genuss für Ohr und Auge. Die 1992 gegründete Brass Band Oberschwaben – Allgäu war eine der ersten deutschen Brass Bands nach englischem Vorbild.

„Ein sinfonisches Blechblasorchester“ sagen die Musiker von sich selbst. Ohne jede Verstärker und Elektronik kommen sie aus, Strom brauchen sie nur für die Bühnenbeleuchtung, heißt es im Programm. Unglaublich weich sind der Klang von Euphonium und Cornet, gespielt von teilweise noch sehr jungen Spitzenmusikern aus Oberschwaben und dem Allgäu, sorgfältig und temperamentvoll geführt von dem Schweizer Ueli Kipper, der leider im Herbst den Dirigentenstab abgeben will. Mit „Procession oft he Nobles“ von Nikolai Rimski Korsakow setzten die Musiker schon zum Auftakt Akzente. Mit „of distant memories“ hat Edward Gregson Original Brass Band Literatur zeitgemäß aufgearbeitet und wurde von der Band hervorragend interpretiert. „Harlequin“ wurde von Philipp Sparke für einen Euphonium-Spieler komponiert – wunderschön das Solo von Klemens Vetter, dezent unterstrichen von der Band, hier gab es sogar Applaus von den Musikerkollegen für den Solisten. Im zweiten Teil wirbelte plötzlich Myriam Eckenfels, die Stepptanztrainerin vom Tanzstudio Raasch, herein und ließ die Eisen an den Absätzen klacken, dass beinahe Funken sprühten. In der nächsten Nummer „Gaelforce „von Peter Graham kamen die Mädels, die bei ihr in Ausbildung sind, dazu – eine tolle Show begann. Das Klacken der Absätze gab der Musik einen eigenen Anstrich. „Lord oft the Dance“ ist zu einer berühmten Tanzshow geworden, den Stepptänzerinnen wie auf den Leib geschrieben, die die mitreißenden Rhythmen ebenso wie die Musiker hinreißend interpretierten. Nach so viel Augen- und Ohrenschmaus hatten sich Akteure und Publikum eine Pause verdient, außerdem sollten, wie immer wieder dezent hingewiesen wurde, auch CDs verkauft werden.

Schottisches Hochland

Mit „Hymn oft he Highlands“ setzten die Musiker noch eins drauf, wunderschöne musikalische Bilder des schottischen Hochlands malten sie mit ihren Instrumenten, gespickt mit etlichen großartigen Soli – noch einmal Klemens Vetter mit dem Euphonium, dann Daniel Klos mit dem Sopran-Cornet und Matthias Christ mit dem Cornet. Zu einigen Passagen wie dem Schwerttanz – nicht alle Teile waren zum Tanzen geeignet – kamen die ganz jungen Tänzerinnen mit Myriam Eckenfels, zum Schluss noch mal alle Stepperinnen. Stürmischen Beifall gab es sowohl für die hervorragenden Musiker wie für die Tänzerinnen vom Tanzstudio Raasch. Ein besonderes Bonbon hatten sich die Akteure für die Zugabe aufgespart. Mit einer Interpretation von „River Dance“ zeigten sowohl Musiker wie auch alle Stepperinnen ihr ganzes Potential.