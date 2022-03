Ein Gaudiwochenende der Skizunft Ehingen in Imst

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Sonne, die Pisten und die Gaudi konnten die 23 Teilnehmer beim Gaudiwochenende der Skizunft Ehingen nach drei Jahren coronabedingter Entbehrung endlich wieder genießen.

Die bewährten Skigebiete Sankt Anton, Hochoetz und Leermoos wurden vom Ausgangspunkt Romedihof in Imst aus angesteuert. Vor allem am Vormittag wurden die Pisten hinunter gebrettert und am Nachmittag, als die Pistenbedingungen etwas nachließen, wurde der Fokus in Richtung Liegestuhl verlagert. In jedem Fall wurde das gute Wetter in vollen Zügen genossen. Am Abend kam dann die Geselligkeit in der gemütlichen Stube des Romedihofs nicht zu kurz und es wurde ordentlich eingeheizt. Nach den drei Tagen Pistenspaß waren alle glücklich, dass solche Events endlich wieder möglich sind. Die Skizunft Ehingen freut sich auf eine Neuauflage des Events im nächsten Jahr.