Ein Forum für die Landwirtschaft

Der Dächinger Gastronom Alfons Köhler hat sich im Rahmen der Lokalen Agenda Ehingen Gedanken gemacht, wie man Landwirten in der Region eine Perspektive aufzeigen kann. Dafür soll das Zukunftsforum Landwirtschaft ins Leben gerufen werden, dessen Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 21. März, um 19.30 Uhr in der Krone in Dächingen stattfindet.

„Viele Landwirte fühlen sich in ihrer Leistung nicht anerkannt“, macht Alfons Köhler deutlich. Und genau das will das Mitglieder der Lokalen Agenda Ehingen nun mit dem Zukunftsforum Landwirtschaft ändern. Zur Auftaktveranstaltung hat Köhler gleich mehrere Referenten gewinnen können. So wird die Biosphärenverwaltung über die verschiedenen Anreize im Biosphärengebiet sprechen, wird das Siegel Albgemacht vorstellen, über die Bienenstrom (Blütenmischung für Biogasanlagen) sprechen und den Landwirten im Biosphärengebiet eine Perspektive aufzeigen.

Ebenfalls sprechen wird an diesem Abend Bettina Egle vom Beratungsdienst Ökologischer Landbau Ulm. Sie wird laut Köhler aufzeigen, welche Möglichkeiten ein Biobetrieb hat. „Und das ohne Klischees“, wie Köhler betont. Auch Rommy Werner vom Landschaftserhaltungsverband wird Möglichkeiten aufzeigen, wie sich Landwirte in der Landschaftspflege, zum Beispiel beim Heckenschnitt, einbringen können. Zudem wird Hanns Roggenkamp vom Bauernverband seine Sicht der Dinge darlegen. „Ziel des Abends ist es, nicht nur die Landwirte zu informieren, sondern auch Ideen und Themen für weitere Expertenabende zu finden. Auch ist es perspektivisch möglich, Interessensgemeinschaften zu bilden. Denn das Potenzial ist groß“, betont Köhler.