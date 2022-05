Ein Flugzeug namens Esztergom über Ehingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor kurzem hielt der Partnerschaftsverein Ehingen seine Jahreshauptversammlung ab. Die Vorsitzende Rosi Schaupp berichtete über die vielfältigen Aktivitäten, die trotz COVID-19 möglich waren. Der Verein hat 164 Mitglieder, darunter 16 Vereine.

Eingangs der Sitzung teilte die Vorsitzende mit, dass der frühere Vorstand Wolf Brzoska, das Urgestein des PSV, Ende August Ehingen verlässt und seinen Lebensmittelpunkt nach Heidelberg verlegt. Wolf soll bei einem Sommerfest im Juli geehrt und verabschiedet werden.

Im August 2019 waren Mitglieder der Deutschen Selbstverwaltung zu Gast in Ehingen, besuchten die junge Donau und die Donauquelle und waren erstaunt, dass es möglich ist, die Donau zeitweise trockenen Fußes zu durchqueren. Der PSV nahm an der Kirbe teilt, servierte seine Gulaschsuppe und die guten Weine aus Ungarn. Die Partnerschaftskonferenz fand in Ehingen statt mit vielen guten neuen Ideen, die leider nicht verwirklicht werden konnten. Auch Orgel- und Jazzkonzerte fielen aus.

Der Partnerschaftsbaum im Wolfertpark bekam endlich Gesellschaft in Form eines Partnerschaftssteins und einer Bronzetafel mit den Wappen der beiden Städte Ehingen und Esztergom und dem Gründungsdatum der Partnerschaft. Die Tafel wurde in Ungarn gefertigt.

Zur Erinnerung an das Paneuropäische Picknick nahe Sopron am 19. August gedachten die Ehinger dem Beginn der Grenzöffnung des Ostblocks durch Ungarn/Österreich. Ein Ehinger Picknick am Partnerschaftsstein feierte diesen ersten ausgebrochenen Stein aus dem Eisernen Vorhang.

Die Homepage des PSV wurde neu gestaltet durch Herbert Ruf, den Kassier des Vereins. Die neue Seite ist zu finden unter: https://partnerschaftsverein-ehingen-esztergom.de.

Die Mitglieder des PSV wurden durch regelmäßige Partnerschaftstelegramme über Neuigkeiten und die Aktivitäten zwischen Ehingen und Esztergom unterrichtet.

Im März nähert sich der 30. Jahrestag der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde in Ehingen.

Ein näheres Event ist die Flugzeugtaufe der neuen Maschine des Ehinger Segelfliegerclubs. Der Discus wird von Herrn Oberbürgermeister Baumann getauft auf den Namen ESTERGOM. Der Termin steht noch nicht ganz fest.

Der Dank der Vorsitzenden galt ihren beiden Stellvertretern Wolf Brzoska und Hanne Groß, dem Schriftführer Walter A. Schaupp und dem Kassier Herbert Ruf sowie den Beisitzern.