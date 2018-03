Ein Dorf im Kreismusikfest-Fieber

Die Musikkapelle Kirchen fiebert dem Kreismusikfest (8. bis 11. Juni) entgegen. In rund zwei Monaten findet das Großereignis in dem Ehinger Teilort statt. Mittlerweile haben sich 20 Vereine aus dem Alb-Donau-Kreis, dem Kreis Biberach und sogar aus der Region Neckar-Alb für das Wertungsspiel angemeldet.

Frank Schrode, Vorsitzender der Kirchener Musiker, macht rund zwei Monate vor dem Kreismusikfest einen ruhigen Eindruck. „Wir sind schon relativ weit“, sagt Schrode, der innerhalb seines Vereins zehn Teams zur Organisation des Kreismusikfestes gebildet hat. „Alle drei bis vier Wochen treffen wir uns, um den Stand der Dinge zu besprechen“, so Schrode, der sich dabei auf seine Mitglieder verlassen kann. Doch nicht nur die Musiker aus Kirchen stecken seit Monaten in der Vorbereitung auf das musikalische Großereignis, auch andere Kirchener Vereine, Bürger und natürlich die Patenkapelle aus Dächingen unterstützen die Musikkapelle nach Kräften. „Es ist natürlich eine Mammutaufgabe. Was mich aber freut, ist, dass viele Kirchener uns unterstützen, obwohl sie weder Mitglied bei uns, noch in einem anderen Verein sind“, sagt Schrode, der über das Festwochenende einige hundert Ehrenamtliche brauchen wird, um alles zu stemmen.

Nach Ostern werden die Musiker die Arbeiten am Festplatz vorantreiben. Nachdem im vergangenen Jahr bereits die Abwasserleitungen auf das Festgelände verlegt wurden, sind nun die Stromleitungen und die Rohre für das Frischwasser dran.

Denn der Festplatz in Kirchen wird über das lange Wochenende hinweg der Mittelpunkt der Feierlichkeiten sein, auch wenn die 20 am Wertungsspiel teilnehmenden Musikvereine in der Ehinger Lindenhalle und der Festhalle in Kirchen sich der Jury stellen werden. „ Das Ergebnis des Wertungsspiels wird traditionell am Sonntagabend im Festzelt verkündet. Das ist schon ein Höhepunkt“, macht Frank Schrode deutlich. Und allgemein wird beim Kreismusikfest ein Höhepunkt den anderen jagen, denn das Programm, das die Kirchener Musiker vom 8. bis 11. Juni auf die Beine gestellt haben, kann sich mehr als sehen lassen. Die Beat-Night am Freitagabend mit den Star DJs Rockmaster B und MC Puppet bilden den Auftakt. „Hier gehen wir davon aus, dass viele Gäste über die Abendkasse kommen. Wir haben aber auch schon im Vorverkauf Tickets verkauft“, erklärt Schrode.

Gut läuft der Vorverkauf momentan auch für den Samstagabend, wenn das Motto „Party, Palmen, Blasmusik“ lautet und die Stars Mickie Krause, Tobee und Notausgang auf der Bühne stehen werden. „Natürlich gibt es hier auch noch Karten im Vorverkauf“, sagt Schrode.

Im Zeichen der Blasmusik

Ganz im Zeichen der Blasmusik steht der Sonntag in Kirchen. Los geht es bereits um 7.30 Uhr mit der Tagwache, ausgeführt von der Patenkapelle, dem Musikverein Dächingen. Diese führt durch die ganze Ortschaft. Einer der musikalischen Höhepunkte am Sonntag ist der Gesamtchor um 13.30 Uhr. Dieser findet in „Schulza Garten“ statt. Besonders werden soll laut Frank Schrode auch der Montagabend, der unter dem Motto „Wie im Himmel“ – Mosch trifft Avsenik steht und mit Saso Avsenik (dem Enkel vom Gründer der Oberkrainer-Musik, Slavko Avsenik) und den berühmten Stehbach-Musikanten aufwarten kann. Es ist also rund zwei Monate vor Festbeginn vieles bereits organisiert. „Nun geht es eben um die Details“ betont Schrode und sagt: „Momentan passt alles. Dann macht es auch trotz des Aufwandes Spaß.“