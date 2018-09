Ein Derby mit einer langen Wartezeit

Das Spiel zwischen der SG Altheim und TSG Ehingen wird am Mittwoch nachgeholt. Beim Gastgeber freut man sich auf den Besuch der Ehinger. Beide sind aufgestiegen. Doch die TSG Ehingen kam schon nach einer Saison wieder von der Landesliga zurück.

SG Altheim – TSG Ehingen (Mittwoch, 17.45 Uhr). – Sicher erinnern sich noch einige an das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften. Anfangs dieses Jahrhunderts waren beide Teams Gegner in der Kreisliga A. Nach langer Landesliga-Zeit war damals die TSG Ehingen danach sogar aus der Bezirksliga abgestiegen. Die SG Altheim hatte damals in Ehingen nur mit 0:1 verloren. Das ist lange her. Nach der Saison 2016/17 wurde die SG Altheim erstmals in der Vereinsgeschichte Meister und hat sich in der Bezirksliga bravourös geschlagen. Die Ehinger aber kamen nach einer Saison wieder in die Bezirksliga zurück. Der Rundenstart der beiden Teams ist durchwachsen. Die TSG Ehingen hat zwar aus drei Auswärtsspielen insgesamt sieben Punkte erobert, im Heimspiel aber gegen Aufsteiger Hettingen/Inneringen verloren. Überraschend war auch das Ausscheiden im Bezirkspokal bei einem Kreisligisten. TSG-Trainer Roland Schlecker hat vor dem heutigen Spiel mit seinen Aktiven ein ernstes Wort gesprochen und fordert daher Wiedergutmachung in Altheim. Es kann sich heute zeigen, ob die SG Altheim heuer mehr aus dem Heimvorteil zu machen versteht. Die Altheimer geben nie auf und haben vergangenen Sonntag noch ein 0:2 in ein 2:2 gedreht. Doch in der vergangenen Saison war die SG Altheim viertbeste Auswärtsmannschaft, hat aber zu Hause nur selten gewonnen. SG-Trainer Joachim Oliveira hat fest vor, die letztjährige magere Heimbilanz heuer zu verbessern.

Weitere Nachholspiele: SV Uttenweiler – FC Krauchenwies/Hausen, SGM Blönried/Ebersbach – TSV Riedlingen.