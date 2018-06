Ein Denkmal für bemerkenswerte Ehinger

Ihre Namen kennt man teilweise von Straßen oder Gebäuden, aber wer waren diese bedeutenden Ehinger wie Magdalena Neff, Marianna Bloching, Franz Josef Müller oder Josef Probst. Das vierte Buch der Ehinger Museumsgesellschaft „Bemerkenswerte Ehinger weggezogen, zugezogen, geblieben“ gibt Aufklärung.

Am Dienstagabend haben es die Autoren den Mitgliedern und Interessenten vorgestellt. Johannes Lang hat den Arbeitskreis, der sich 2012 zu einem vierten Heimatbuch zusammentat, federführend geleitet. Dabei haben ähnliche Bücher anderer Städte wie Blaubeuren oder Riedlingen Anregungen gegeben. „Einig waren wir uns von Beginn an, dass es keine lebenden Zeitgenossen sein sollten, über die wir schreiben“, sagt Lang. Er empfahl seinen Gästen, mit dem neuen Buch einen Stadtrundgang zu machen, um dabei auf die Spuren dieser bemerkenswerten Ehinger zu stoßen.

Immer wieder werden es die von Stadtschultheiß Franz Josef Müller sein, der in 43 Jahren Amtszeit die Feuerwehr gründete, die Eisenbahnlinie von Blaubeuren nach Ehingen wurde während seiner Amtszeit gelegt, der Wolfertpark entstand, zusammen mit Dr. Michel Buck sorgte er für eine gesunde Wasserversorgung und ein Krankenhaus, auch der Gymnasiumbau entstand.

Rüdiger Rombachs Großmutter Magdalena Neff war der erste weibliche Apothekerlehrling Deutschlands, sie begann 1904 als erste Studentin ihr Pharmaziestudium an der Technischen Hochschule Karlsruhe und gilt als die erste approbierte Apothekerin Deutschlands.

Rosie Schaupp hat sich der Familie Sallwürck, den Edlen vom Wenzelstein, gewidmet. Franz Josef von Sallwürck wurde von Kaiserin Maria Theresia in den Adelsstand erhoben wegen seiner außergewöhnlichen Verdienste als landesständischer Syndikus. Sein Sohn wirkte als Oberamtmann in der Reichsabtei Zwiefalten, die über ausgedehnte Besitztümer verfügte.

Ordensfrau Bloching

Johannes Lang hat sich unter anderem der Ordensfrau Marianna Bloching, nach der heute ein Behindertenwohnheim benannt ist, befasst. Sie hat mit vier Frauen die Krankenpflege in Ehingen übernommen. Aus dieser Gemeinschaft entstand die Klostergemeinschaft der Schwestern von Reute.

Veit Feger hat den Brüdern Ferdinand und Josef Probst ein literarisches Denkmal gesetzt. Josef Probst, eigentlich ein sehr engagierter Pfarrer, hat sich einen Namen als Erforscher der Erdgeschichte Oberschwabens vor allem des Tertiärs gemacht.

Ganz tief in die Geschichte eingetaucht ist Ulrich Köpf mit dem ältesten im Buch erwähnten bedeutenden Ehinger, dem Heiligen Anno von Steußlingen um 1015 bis 1075, der als Anno II Erzbischof von Köln wurde. Anton Huber hat seinen Beitrag bedeutenden Prämonstratenser-Äbten im Mittelalter, die aus Ehingen stammten, wie Heinrich Mörstetter, gewidmet.

Der Bundesratsdirektor Albert Pfitzer als Sohn eines Revierförsters in Kirchen geboren, hatte eine Schlüsselposition in der Bonner Republik und war sogar mal als Kanzleramtschef vorgeschlagen, schreibt Walter Bopp in seinem Beitrag.

In der Spitalstraße 20 wurde 1882 Karl Rapp geboren, der als Ingenieur die Rapp Motorenwerke in München gründete und als Pionier der Luftfahrttechnik gilt. Später wurden aus den Rapp-Werken die Bayerischen Motorenwerke, das Logo von Rapp als Symbol der Propeller Rotation blieb erhalten, erzählte Gerold Braun bei der Buchvorstellung.

Gründer des Kinderfests

Sein Name ist für immer mit dem Ehinger Kinderfest verbunden – Josef Schnitzer hat es 1949 aus der Taufe gehoben, schreibt Rosie Schaupp.

Als Resümee sagte Peter Dunkl von der VHS für die Stadtverwaltung nach der Buchvorstellung: „Ich habe einige Leute kennengelernt, die ich bislang nicht kannte. Sie graben nach deren Wurzeln.“

Das Buch ist in einer Auflage von 1800 Stück erschienen, wird im Museum, im Ehinger Buchladen und im Schreibwarengeschäft am Wenzelstein verkauft.