Ein besonderes Prunkstück ist wieder an seinem Platz

Der Sitzungssaal im Ehinger Rathaus hat sein Prunkstück wieder, nachdem der historische Kronleuchter einige Monate in der Restaurierungswerkstätte von Jörg Hofmann in Waldenbuch war. Zusammen mit der Firma Elektro-Fischer aus Dächingen wurde er vor Kurzem wieder montiert.

Erhellendes Schmuckstück

Der Leuchter ist nicht nur ein erhellendes Schmuckstück, sondern auch ein einmaliges Zeitdokument, das extra für das Ehinger Rathaus geschaffen wurde. Vor beinahe 130 Jahren, am 27. November 1891, tagte der Ehinger Gemeinderat erstmals im heutigen Sitzungssaal des Rathauses. Nachdem sein Vorgänger bei einem Brand stark beschädigt worden war, erhielt der Saal damals sein jetziges Aussehen.

Gebürtiger Ehinger

Die Entwürfe der Gravuren auf dem Kronleuchter können Adolf Stetter (1868 bis 1922) zugeschrieben werden. Stetter war gebürtiger Ehinger und arbeitete zunächst in einem großen Stuttgarter Möbelgeschäft. Später war er Zeichenlehrer in Ehingen. Die Messingbleche mit den Abbildungen von Ehinger Gebäuden und Plätzen wurden wieder in ihren Originalzustand versetzt. Die Patina auf den Messingblechen entfernte Restaurator Jörg Hofmann und lackierte die Vertiefungen wieder in schwarz. Nun kann man die historischen Ehinger Szenen viel besser erkennen.

Klarlack aufgetragen

Damit dieser Zustand auch lange Zeit so bleibt und die Bleche nicht oxidieren, wurde auf die Metallteile ein Klarlack aufgetragen. Als einziger Glasschirm war der große in der Mitte im Original erhalten. Komplett erneuert sind jetzt auch die acht kleinen gläsernen Lampenschirme. In Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege entstand die Form für die neuen Schirme. Dass diese aus dem gleichen Opalglas wie der mittlere Schirm waren, ist sehr wahrscheinlich.

Die acht Schirme wurden deshalb in einer Glashütte mit diesem weißblauen Glas neu angefertigt. Die komplette Lichttechnik ist von der Firma Fischer aus Ehingen-Dächingen auf LED umgestellt worden.