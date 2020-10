Ehrungen und Wahlen beim Imkerverein

Die Jahreshauptversammlung des Imkervereins fand Corona-bedingt erst jetzt am vergangenen Montag im Kleinen Saal der Lindenhalle in Ehingen statt. 32 Mitglieder haben teilgenommen.

Geehrt wurden für je 50 Jahre Mitgliedschaft Paul Schaude aus Ermelau-Weilersteußlingen, Paul Baier, Ehingen, Robert Hauler, Schmiechen und Stefan Angele aus Oggelsbeuren mit einem Zinnteller.

Bei den Wahlen sind neu im Ausschuss Christine Haaga aus Rottenacker, Michael Kreutle aus Munderkingen und Renate Mauz aus Ehingen. Ausgeschieden von der Vorstandschaft ist Josef Priller aus Nasgenstadt (bisheriger Vizevorsitzender), Peter Vaillant und Thomas Schlothauer (Ausschuss).

Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Christian Fischer aus Ehingen (bisher Ausschuss). In ihren Ämtern bestätigt wurden Leonhard Hauler als Vorsitzender, Manuela Braig als Schriftführerin, Josef Gaus als Kassier und die Ausschussmitglieder Erich Dolp, Christian Hinterreiter und Karl Huber. Kassenprüfer bleiben weiter Ludwig Griener aus Ehingen und Franz Schleicher aus Schelklingen. Wichtige Ereignisse waren bei den Berichten der erfolgreiche Anfängerkurs in drei Gruppen mit mehr als 60 Teilnehmern. Die Eröffnung des Bienenlehrpfades war ein herausragender Erfolg des Vereins. Bedauert wurde von vielen Anwesenden, dass Corona-bedingt keine Monatstreffen und keine Info-Veranstaltungen stattfinden konnten. Die Mitgliederzahlen haben sich von 181 (2018) auf jetzt 207 Mitglieder erfreulich gesteigert. Die gehaltenen Bienen im Verein sind jetzt bei 1484 Völkern. Für das Jahr 2021 wird überlegt, wie und ob der turnusmäßige Anfängerkurs stattfinden kann. Ebenso will die Vorstandschaft versuchen, Infoveranstaltungen für die Mitglieder am Lehrbienenstand im Freien abzuhalten. Desweiteren werden Infos in die Homepage www.imkerverein-ehingen.de eingestellt. Leonhard Hauler bat in diesem Zusammenhang alle Mitglieder, ihre E-Mail-Adressen dem Vorstand zu übermitteln.