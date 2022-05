Ehrungen beim Kirchenchor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zwei Sänger und eine Sängerin des Kirchenchores Heufelden sind am 15. Mai im Gottesdienst in der Kirche St. Gangulf vom Cäcilienverband der Diözese geehrt worden. Vikar Stjepan Prtenjaca hat dabei Gangulf Schlecker für 40 Jahre eine Urkunde und das Ehrenzeichen in Gold, Beate Eberhard für 20 Jahre und Franz Reck für zehn Jahre eine Anerkennungsurkunde überreicht. Der Kirchenchor hat unter der Leitung von Walter Moll den Gottesdienst musikalisch gestaltet.