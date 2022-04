Ehrungen beim Cantemus Frauenstimmen Ehingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Mittwoch, 30. März haben die Cantemus Frauenstimmen Ehingen eine weitere Jahreshauptversammlung zu Corona-Bedingungen abgehalten.

Unter Hygieneauflagen und mit verminderter Probenzahl hat der Chor auch im vergangenen Jahr seine musikalische Arbeit fortgesetzt. Am 24. Oktober 2021 konnte dann ein Programm mit dem Titel „From a Distance“ in der Pfarrkirche St. Maria und selige Ulrika in Unterstadion aufgeführt werden.

Bei diesem, unter strengen Pandemieauflagen und mit kleinem, privatem Publikum durchgeführten Konzert, wurde Cantemus vom Panflötisten Wolfgang Ernst unterstützt. Er bereicherte das Programm mit einigen Stücken aus seinem vielfältigen Repertoire. Begleitet wurde Wolfgang Ernst von Peter Schmitz an der Orgel.

Kurz danach mussten die Proben aufgrund der bekannten Problematik jedoch wieder eingestellt werden. Seit Beginn des Jahres 2022 können unter aktuellen Bedingungen wieder Chorproben abgehalten werden. Der Chor bereitet sich derzeit mit einem geistlichen Programm auf sein im Juni geplantes Konzert vor.

Sabine Möhrle, die das Amt der Kassiererin 13 Jahre innehatte, gab ihr Amt ab. Der Chor freut sich, dass mit Heidi Schrade die Nachfolge gelungen ist. Ebenso gaben die beiden Kassenprüferinnen, Susanne Stiehle und Margit Schrode, ihr Amt ab. Auch hier konnte mit Heidrun Krüger und Renate Hänle die Nachfolge wieder besetzt werden. Margreth Schreiber wurde als erste Vorsitzende bestätigt. Alle Gewählten sind für zwei Jahre im Amt.

Ehrungen: Stefanie Betz und Ruth Seethaler singen seit 20 Jahren im Chor. Margreth Schreiber ist seit 30 Jahren aktiv dabei. Als Dankeschön gab es Urkunden und Blumen für die treuen Sängerinnen.