Ehrenamtliche trotzen dem Regen

Viel schlimmer als gestern Morgen hätte das Wetter den Ehrenamtlichen beim Markt der Möglichkeiten nicht mitspielen können – es schüttete aus vollen Kannen. Doch unverdrossen hielten es die Mitglieder der 19 beteiligten Organisationen unter ihren Zelten aus und freuten sich über jeden, der Halt machte.

Dicht gedrängt hatten die 50 Musiker der Stadtkapelle unter der Leitung von Timo Nittka unter dem Zeltdach Regenschutz gefunden und spielten muntere Weisen. Derweil wartete Landrat Heinz Seiffert zusammen mit Bürgermeister Alexander Baumann in der trockenen Kirbehütte der Losbude.

„Die Vorbereitungen waren so langwierig und intensiv, die beteiligten Vereine brauchten lange Anlaufzeit, und wegen ihrer anderen Aktivitäten konnten wir den Termin nicht verschieben“, sagte Mitorganisator Rainer Lingg. „Spätsommer sieht anders aus“, fand Heinz Seiffert. „ich bin trotz des üblen Wetters gern gekommen. Hier zeigen Organisationen, was Menschen für Menschen bereit sind zu leisten“, so der Landrat. Bürgermeister Alexander Baumann fügte in seinem Grußwort hinzu: „Hier strahlen die inneren Werte unserer Stadt.“

Moderatorin Gudrun Reuther Sprecherin des Netzwerkes Ehrenamt kündigte alle an, die ihren Beitrag zum Unterhaltungs-Programm leisteten – die Saxofonisten der Jugendmusikschule, die kleinen Keyboardspieler des Freundeskreises Migranten und den Heggbacher Werkstattchor. Zwischendurch interviewte Reuther Diakon Roland Gaschler und Pfarrerin Susanne Richter.

Die Schülernachhilfe der Migranten bewirtete mit heißem Tee und Spezialitäten aus anderen Ländern, für die die Eltern der Kinder gesorgt hatten. Voll wohl auch, weil es warm und trocken war, war immer die Losbude des gesamten Netzwerkes. Der Erlös aus dem Losverkauf soll dem Sportprojekt der Bruderhaus Diakonie und dem Sportprojekt Ehingen/Uspringschule zugute kommen. Die machten gleich vor Ort kräftig Werbung in eigener Sache: Jedes Kind, das zweimal den Korb traf, bekam eine Freikarte für ein Spiel der Mannschaft.

Das DRK warb für all seine Aktivitäten Tafelladen, Jugendrotkreuz und vor allem neue Mitglieder. „Wir brauchen dringend aktive Ehrenamtliche“, sagte Karl Kramer. Im Stand des „Eine Welt-Ladens“ kaufte Christine Klotzbücher einen ganzen Korb voll Schokolade, „wenn niemand kommt, kaufe wenigstens ich ein“ meinte sie. (kö)